Британці назвали найкращі електромобілі на ринку 2022 року

Найкращим електромобілем обрали - Tesla Model 3.

Кожного дня на дорогах світу з’являється все більше електромобілів. Вони економічні, надійні та мають цікавий дизайн. Та пропозицій на ринку настільки багато, що в них можна загубитися.

Британські експерти з видання What Car? підготували для вас добірку найкращих електромобілів 2022 року.

Kia e-Niro – цей автомобіль може проїхати від одного заряду 407 кілометрів. При цьому автомобіль досить надійний, має гарний дизайн та непогане оснащення. Звісно є і мінуси – наприклад він дорожчий за своїх конкурентів та не може заряджатися так швидко, як наприклад, Tesla Model 3.

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Наступним завітав Hyundai Ioniq 5. Тут звісно корейські дизайнери дуже непогано попрацювали над дизайном, автомобіль футуристичний та незвичайний. Основним мінусом цього авто називають – поганий рівень шумоізоляції. Та не дивлячись на це, швидка зарядка та велетенський салон просто таки приманюють нових покупців.

hyundai.com.ua

Якщо вам хочеться швидкості, тоді вам потрібен Audi E-tron GT. Цей автомобіль дуже швидкий та люксовий. Один лише дизайн чого вартий. Та за гарну картинку треба платити. Наприклад, зарядних станцій для цього авто не так вже і багато і салон досить маленький, але такі автомобілі купляють люди, яким найчастіше байдуже на ці недоліки. Якщо ви один з них – тоді не пошкодуєте.

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BMW iX3 – це доволі бюджетний паркетник від баварських інженерів. Він має всі приємні якості від BMW, але при цьому більш надійний та економічний, ніж інші його “брати”. Експерти відмітили те, що автомобіль не досить швидкий та має не такий великий запас ходу, як Tesla, але треба зазначити, що якість збірки та матеріалів у BMW значно вища ніж у інших електрокарів.

bmw.ua

І ось ми дістались до творіння Ілона Маска - Tesla Model 3. Ці автомобілі дуже популярні, адже вони мають всі технології від старших моделей, великий запас ходу, але при цьому коштують значно дешевше. Головне в цьому авто – це його швидкість та батарея. Та деяким водіям не подобається низька якість збірки авто, а також досить слабеньку шумоізоляцію.

iXBT

Кожен з цих електромобілів точно вартий вашої уваги, тож, обирайте одного з них та отримуйте задоволення від водіння.

Нагадаємо, Tesla за рік доставила майже мільйон електромобілів, а в четвертому кварталі встановила новий рекорд.