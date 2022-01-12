Британці назвали найкращі вживані позашляховики, які можна придбати до 35 тисяч доларів

Один з найкращих вживаних позашляховиків у цьому бюджеті - Audi Q5.

Звісно, 35 тисяч доларів (приблизно 945 000 грн) – це дуже солідна сума грошей, за яку, теоретично можна придбати і новий непоганий позашляховик. Та автомобільна криза та нестача чипів зробила так, що придбати нове авто не так вже і просто. Тому більшість клієнтів пішли на ринок вживаних авто.

Британські експерти з видання What Car? cтворили добірку найкращих вживаних позашляховиків у цей бюджет.

Розпочнемо з зі справжнього британця – Land Rover Discovery Sport. Цей автомобіль має 7 місць, що робить його досить містким та привабливим для великої сім’ї. Також дизайн авто подобається багатьом автомобілістам. Та треба пам’ятати, що це Land Rover, тому очікувати від нього великої надійності не варто. Ну і звичайно оригінальні запасні частини коштують набагато дорожче, ніж у конкурентів.

Далі у нас шведський “корабель” – Volvo XC 60. Такі автомобілі купляють люди, які сильно переймаються за свою безпеку, адже саме інженери Volvo знаються на ній бездоганно. Автомобіль великий, гарний та дуже зручний. Та не дивлячись на габарити, він має доволі маленький багажник, що може стати проблемою для деяких водіїв. Керування також, не дуже інформативне, але двигуни та трансмісія надійні та непримхливі.

Skoda Kodiaq – великий, стильний позашляховик за досить помірний цінник. Автомобіль пропонує своєму власнику комфорт, велику кількість опцій та непогану надійність. Та треба зазначити, що шумоізоляція салону слабенька, та йому трохи бракує практичності. Незважаючи на це, люди люблять цю велику “баржу” за сучасний дизайн, гарну якість матеріалів та через дуже комфортну підвіску.

Тепер до нас завітав баварець – BMW X3. Тут покупці обирають таке авто за дизайн та філософію бренду. У BMW є дуже багато фанатів у всьому світі. Тому, коли виходить нова модель, вони швидко розлітаються. BMW X3 – гарний, непогано керується та якість німецької збірки як завжди на висоті. ТА все ж таки, за такі гроші можна знайти автомобіль більш практичний. Наприклад, тут неможливо замовити третій ряд сидінь, а якщо вам попалася версія M Sport, тоді їзда на автомобілі буде схожа на поїздку верхи на табуретці.

І наостанок – Audi Q5. Дуже популярний автомобіль, як на європейському ринку так і на нашому. Тут все в кращих традиціях Audi. Гарний дизайн, крута оптика, якісний салон та багато опцій. Та проблеми ті самі, що і у BMW X3 – немає третього ряду сидінь та дуже жорстка підвіска. З останнім, вам допоможе пневматична підвіска, але таких автомобілів пропонується не дуже багато.

Тож, якщо ви шукаєте надійний та якісний позашляховик, приблизно у цьому бюджеті, тоді радимо вам звернути увагу на ці автомобілі.

Нагадаємо, що нещодавно британці назвали найкращі електромобілі на ринку 2022 року.