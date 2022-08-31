Британці назвали найненадійніші вживані автомобілі віком до десяти років

У Великій Британії склали рейтинг найменш надійних машин із пробігом, яким ще немає понад десять років.

Так, експерти страхової компанії Warantywise визначили, які автомобілі найчастіше ламаються та найдорожчі у ремонті.

Про це повідомляє Carwow.

Зокрема, в рамках дослідження були проаналізовані дані по 200 моделях авто віком до 10 років. Під час складання рейтингу бралися до уваги частота поломок та вартість ремонту. На основі цього розрахували індекс надійності авто та вибрали 15 найпроблемніших моделей. З'ясувалося, що менш надійними є преміальні автомобілі. Найчастіше зазначаються проблеми з автомобільною електронікою.

Отже, до вашої уваги найненадійніші вживані автомобілі віком до десяти років:

15. Tesla Model S (2012-2022). Індекс надійності – 33,5%. Середня вартість ремонту – $1 174, максимальна – $5 152. Найчастіша поломка – відмова центрального замку;

14. Ford Ranger (2012-2022). Індекс надійності – 33,4%. Середня вартість ремонту - $1 458, максимальна - $16 378. Найчастіша поломка - вихід з ладу клапана рециркуляції вихлопних газів;

13. Audi A7 (2012-2019). Індекс надійності – 33%. Середня вартість ремонту – $2 845, максимальна – $13 135. Найчастіша поломка – вихід із ладу інжекторів;

12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19). Індекс надійності – 32,8%. Середня вартість ремонту - $1 666, максимальна - $19 050. Найчастіша поломка - несправність датчика вихлопної системи;

11. Peugeot RCZ (2012-15). Індекс надійності – 32,2%. Середня вартість ремонту – $1217, максимальна – $7715. Найчастіша поломка - вихід з ладу турбіни;

10. BMW M5 (2012-19). Індекс надійності – 30,8%. Середня вартість ремонту – $2487, максимальна – $11 850. Найчастіша поломка – неполадки підвіски;

9. Mazda CX-5 (2012-22). Індекс надійності – 29,6%. Середня вартість ремонту – $2 088, максимальна – $6 760. Найчастіша поломка - вихід з ладу турбіни в дизелі;

8. Bentley Continental GT (2012-18). Індекс надійності – 29,1%. Середня вартість ремонту – $2 618, максимальна – $7 290. Найчастіша поломка – неполадки електроустаткування;

7. Audi Q7 (2012-20). Індекс надійності – 25,7%. Середня вартість ремонту – $1 574, максимальна – $10 200. Найчастіша поломка – неполадки електроустаткування;

6. Porsche Cayenne (2012-18). Індекс надійності – 24,9%. Середня вартість ремонту – $750, максимальна – $7 450. Найчастіша поломка – неполадки електроустаткування;

5. BMW X6 (2012-19). Індекс надійності – 23,6%. Середня вартість ремонту – $2 434, максимальна – $11 250. Найчастіша поломка – неполадки підвіски;

4. Porsche Panamera (2012-19). Індекс надійності – 23,4%. Середня вартість ремонту – $1 893, максимальна – $12 630. Найчастіша поломка – неполадки електроустаткування;

3. Range Rover Sport (2012-19). Індекс надійності – 23,1%. Середня вартість ремонту – $2 070, максимальна – $26 200. Найчастіша поломка – неполадки підвіски;

2. BMW M3 (2012-19). Індекс надійності – 21,4%. Середня вартість ремонту – $2 485, максимальна – $14 200. Найчастіша поломка – неполадки дроселя;

1. Range Rover (2012-19). Індекс надійності – 20,2%. Середня вартість ремонту – $1 880, максимальна – $28 000. Найчастіша поломка – неполадки підвіски.

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