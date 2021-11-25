Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів представницького класу

У списку опинилися десять моделей.

Британські фахівці назвали найкращі вживані автомобілі представницького класу.

Відповідний список склали експерти WhatCar?

Незважаючи на величезне зростання популярності позашляховиків за останні кілька років, традиційні автомобілі представницького класу все ще користуються величезною популярністю серед покупців. Зрештою, з неймовірно високими стандартами цього класу завдяки рокам безперервного розвитку такими виробниками, як Audi та BMW, серед інших, будь-який автомобіль представницького класу повинен бути на вершині своєї гри, якщо він хоче бути вигідною покупкою.

На щастя, покупці вживаних автомобілів представників також можуть скористатися цими високими стандартами. Всього за кілька років усі ці фантастичні технології, не кажучи вже про елегантний зовнішній вигляд, комфорт, привабливість водія та зручність у повсякденному використанні, стають доступними за дуже розумними цінами.

Зазначається, що тут знайшлося місце для десяти моделей, які презентовані вісьмома виробниками.

Отже, до вашої уваги топ-10 вживаних автомобілів представницького класу:

10. Audi A5 Sportback ;

; 9. Mazda 6 ;

; 8. Alfa Romeo Giulia ;

; 7. Jaguar XE ;

; 6. Audi A3 Saloon ;

; 5. Tesla Model 3 ;

; 4. Volkswagen Passat ;

; 3. BMW 3-Series ;

; 2. Skoda Superb ;

; 1. Audi A4.

Раніше британці назвали топ-10 надійних кросоверів віком до п'яти років.