Британці назвали Skoda Kodiaq найнадійнішим кросовером 2021 року

Ця модель присутня на ринку України.

Британські експерти склали рейтинг найкращих кросоверів 2021 року.

Відповідний список склав AutoExpress.

Так, тут знайшлося місце для 20 моделей, а очолив рейтинг Skoda Kodiaq. Показник надійності цієї моделі склав 97,19% .

"Власники високо оцінюють якісну обробку інтер’єру та екстер’єру. Доступний вибір бензинових, дизельних та гібридних моделей, але вони заспокійливо складаються з широко використовуваних силових агрегатів групи VW.

Нещодавно Skoda представила свій оновлений Kodiaq, тому ми чекатимемо, як чеська марка покращить свій найбільший позашляховик", - йдеться в повідомленні.

"Срібло" рейтингу дісталося альтернативної варіації Hyundai Creta, яка поставляється в Європу як Cona. Третє місце зайняв японський кросовер Mazda CX-5, який автолюбителі похвалили за низьку частоту поломок, зручність салону, стильний екстер’єр та високі показники керованості.

До вашої уваги повний список найнадійніших кросоверів 2021 року :

Skoda Kodiaq - 97,19%;

Hyundai Kona - 95,75%;

Mazda CX-5 - 95,64%

Lexus NX - 95,04%

Wolkswagen T-Roc - 95,02%;

Skoda Karoq - 94,07%;

Peugeot 2008 - 94,53%;

Volvo XC40 - 94,20%;

Toyota C-HR - 94,16%;

Toyota RAV4 - 93,86%;

Renault Captur - 93,60%

Audi Q3 - 93,46%;

Vauxhall Grandland X - 92.93%;

KIA Sportage - 92.93%;

SEAT Ateca - 92.70%;

KIA Niro - 92.56%;

Ford Puma - 92.53%;

Mercedes GLA - 91.40%;

Dacia Duster - 91.20%;

Ford Kuga - 90.99%.

Рейтинг Driver Power Survey виданням AutoExpress формується на основі опитування автомобілістів, яким пропонують оцінити свої машини за 10 параметрами, зокрема надійності, практичності, керованості, а також продуктивності і можливості мультимедіа.

Додамо, що оновлена версія Skoda Kodiaq нещодавно вийшла й на український ринок.

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