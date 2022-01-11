Британці презентували новий електричний мотоцикл : стала відома ціна

За новий електробайк виробник просить 120 тисяч доларів.
Ще у 2018 році колишній інженер Jaguar Land Rover Марк Трумен презентував своє творіння – електричний мотоцикл Arc Vector.
Мотоцикл в більшій частині створений з вуглецю, тому він має невелику вагу та гарну керованість. Про це повідомляє видання Autoblog.
Цілих 3 роки мотоцикл тестували та намагались вивести його можливості на максимум, але за цей час компанія збанкрутіла. Всі збирались вже “похороноти” проєкт, але творець Марк Трумен був незгодний з таким положенням речей. Тому він знайшов нових інвесторів та викупив компанію продовживши розробку.
Виробництво повернулося у правильне русло і за задумом розробників, перші покупці отримають своє замовлення до кінця 2022 року. За 120 тисяч доларів (приблизно 3 240 000 грн), людина отримає електричний мотоцикл зроблений з вуглецю, який має батарею Samsung на 16,8 кВт/год. Електродвигун видає 138 кінських сил потужності. До першої сотні байк розганяється за 3.2 секунди. Запас ходу за помірної їзди складає – 430 кілометрів. Щоб поповнити запас енергії на швидкій зарядці знадобиться усього 40 хвилин.
Для того, щоб мотоцикл впевнено почував себе на великій швидкості, інженери розробили спеціальну підвіску, яка може втримати байк на будь-якій поверхні. Також, тормозна система Brembo була допрацьована, тепер мотоцикл може швидко розігнатись і спокійно загальмувати.
Vector поставляється зі спеціальною системою Arc Pilot, яка є шоломом з проекційним дисплеєм і камерою заднього виду. Також у комплект входить броньована майка та куртка Origin з вбудованим тактильним зворотним зв'язком. Наприклад, коли транспортний засіб входить у сліпу зону водія, куртка починає вібрувати.
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