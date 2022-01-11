Британці презентували новий електричний мотоцикл : стала відома ціна

За новий електробайк виробник просить 120 тисяч доларів.

Ще у 2018 році колишній інженер Jaguar Land Rover Марк Трумен презентував своє творіння – електричний мотоцикл Arc Vector.

Мотоцикл в більшій частині створений з вуглецю, тому він має невелику вагу та гарну керованість. Про це повідомляє видання Autoblog.

Цілих 3 роки мотоцикл тестували та намагались вивести його можливості на максимум, але за цей час компанія збанкрутіла. Всі збирались вже “похороноти” проєкт, але творець Марк Трумен був незгодний з таким положенням речей. Тому він знайшов нових інвесторів та викупив компанію продовживши розробку.

Виробництво повернулося у правильне русло і за задумом розробників, перші покупці отримають своє замовлення до кінця 2022 року. За 120 тисяч доларів (приблизно 3 240 000 грн), людина отримає електричний мотоцикл зроблений з вуглецю, який має батарею Samsung на 16,8 кВт/год. Електродвигун видає 138 кінських сил потужності. До першої сотні байк розганяється за 3.2 секунди. Запас ходу за помірної їзди складає – 430 кілометрів. Щоб поповнити запас енергії на швидкій зарядці знадобиться усього 40 хвилин.

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Для того, щоб мотоцикл впевнено почував себе на великій швидкості, інженери розробили спеціальну підвіску, яка може втримати байк на будь-якій поверхні. Також, тормозна система Brembo була допрацьована, тепер мотоцикл може швидко розігнатись і спокійно загальмувати.

Vector поставляється зі спеціальною системою Arc Pilot, яка є шоломом з проекційним дисплеєм і камерою заднього виду. Також у комплект входить броньована майка та куртка Origin з вбудованим тактильним зворотним зв'язком. Наприклад, коли транспортний засіб входить у сліпу зону водія, куртка починає вібрувати.

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