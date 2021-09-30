Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів 2021 року

Усього були оголошені переможці за 17 сегментами.

Британські фахівці назвали найкращі вживані автомобілі 2021 року.

Відповідний рейтинг склали аналітики WhatCar?.

У деяких людей склалися стереотипи, що надійність автомобіля безпосередньо залежить від країни-виробника. Одні вважають, що надійними можуть бути тільки "німці", інші - "японці". Водночас автомобілі французьких марок в цьому відношенні завжди знаходилися в аутсайдерах. Але з року в рік ситуація змінюється, причому іноді дуже кардинально. І це дослідження - яскравий тому приклад.

В цьому випадку найнадійнішою уживаної машиною виявився Peugeot 5008. Цей 7-місцевий кросовер отримав високу оцінку журі за широку гаму ефективних двигунів, просторий і елегантний салон, вишуканість ходових характеристик, а також виключне співвідношення ціни і якості.

В 2021 році WhatCar? визначив абсолютних переможців рейтингу автомобілів із пробігом в 17 категоріях/класах. Крім того, для кожного сегмента були виділені ще по дві моделі, які посіли друге місце (щоб у споживачів була можливість вибору). Експерти враховували такі критерії, як універсальні можливості, надійність, вартість і доступність необхідних версій.

Найбільше нагород, втім, зібрала марка BMW - її машини потрапили в чотири категорії. Також відзначилися бренди Audi і Skoda - у них виявилося по три перемоги.

Отже, список найкращих вживаних авто в 2021 році від WhatCar? має такий вигляд:

міський автомобіль року : KIA Picanto (2017-т.ч.). Друге місце: Hyundai i10 (2014-2020) і Volkswagen Up (2012-т.ч.);

вживаний автомобіль року : Skoda Fabia (2015-т.ч.). Друге місце: Seat Ibiza (2017-т.ч.) і Suzuki Swift (2010-2017);

сімейний автомобіль року : Audi A3 (2013-2020). Друге місце: Skoda Octavia (2013-2020) і Volkswagen Golf (2013-2020);

бізнес-автомобіль року : Audi A4 (2015-т.ч.). Друге місце: BMW 3 серії (2019-т.ч.) і Volkswagen Passat (2015-т.ч.);

розкішний автомобіль року : BMW 5-Series (2017-т.ч.). Друге місце: Audi A8 (2017-т.ч.) і Mercedes-Benz S-Class (2014-2020);

міні-кросовер року : Seat Arona (2018-т.ч.). Друге місце: Audi Q2 (2016-т.ч.) і Renault Captur (2013-2019);

сімейний кросовер року : Skoda Karoq (2017-т.ч.). Друге місце: Seat Ateca (2016-т.ч.) і Volkswagen Tiguan (2016-т.ч.);

великий кросовер року : Peugeot 5008 (2017-т.ч.). Друге місце: Audi Q5 (2018-т.ч.) і Skoda Kodiaq (2016-т.ч.);

розкішне авто року : Audi Q7 (2015-т.ч.). Друге місце: Porsche Macan (2014-т.ч.) і Volvo XC90 (2015-т.ч.);

мінівен року : Volkswagen Touran (2015-т.ч.). Друге місце: Ford Galaxy (2015-т.ч.) і Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018);

універсал року : Skoda Octavia (2013-2020). Друге місце: BMW 5-Series (2017-т.ч.) і Volkswagen Passat (2015-т.ч.);

невеликий спортивний автомобіль року : Ford Fiesta ST (2013-2017). Друге місце: BMW M135i (2012-2016) і Renault Megane RS (2018-т.ч.);

купе/кабріолет року : BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Друге місце: Audi TT (2014-т.ч.) і Audi A3 Cabriolet (2014-2020);

спорткар року : BMW i8 (2014-2020) Друге місце: Porsche Cayman (2013-2016) і Mazda MX-5 (2015-т.ч.);

спортивний седан року : Mercedes-AMG E63 (2017-т.ч.). Друге місце: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-т.ч.) і Mercedes-AMG C63 (2016-т.ч.);

гібридний автомобіль року : BMW 530e (2017-т.ч.). Друге місце: Hyundai Ioniq (2017-т.ч.) і Volkswagen Passat GTE (2015-т.ч.);

електромобіль року : Renault Zoe (2013-т.ч.). Друге місце: Nissan Leaf (2018-т.ч.) і Tesla Model 3 (2019-т.ч.).

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