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Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів 2021 року

Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів 2021 року

Усього були оголошені переможці за 17 сегментами.

Британські фахівці назвали найкращі вживані автомобілі 2021 року.

Відповідний рейтинг склали аналітики WhatCar?.

У деяких людей склалися стереотипи, що надійність автомобіля безпосередньо залежить від країни-виробника. Одні вважають, що надійними можуть бути тільки "німці", інші - "японці". Водночас автомобілі французьких марок в цьому відношенні завжди знаходилися в аутсайдерах. Але з року в рік ситуація змінюється, причому іноді дуже кардинально. І це дослідження - яскравий тому приклад.

В цьому випадку найнадійнішою уживаної машиною виявився Peugeot 5008. Цей 7-місцевий кросовер отримав високу оцінку журі за широку гаму ефективних двигунів, просторий і елегантний салон, вишуканість ходових характеристик, а також виключне співвідношення ціни і якості.

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В 2021 році WhatCar? визначив абсолютних переможців рейтингу автомобілів із пробігом в 17 категоріях/класах. Крім того, для кожного сегмента були виділені ще по дві моделі, які посіли друге місце (щоб у споживачів була можливість вибору). Експерти враховували такі критерії, як універсальні можливості, надійність, вартість і доступність необхідних версій.

Найбільше нагород, втім, зібрала марка BMW - її машини потрапили в чотири категорії. Також відзначилися бренди Audi і Skoda - у них виявилося по три перемоги.

Отже, список найкращих вживаних авто в 2021 році від WhatCar? має такий вигляд:

  • міський автомобіль року: KIA Picanto (2017-т.ч.). Друге місце: Hyundai i10 (2014-2020) і Volkswagen Up (2012-т.ч.);

  • вживаний автомобіль року: Skoda Fabia (2015-т.ч.). Друге місце: Seat Ibiza (2017-т.ч.) і Suzuki Swift (2010-2017);

  • сімейний автомобіль року: Audi A3 (2013-2020). Друге місце: Skoda Octavia (2013-2020) і Volkswagen Golf (2013-2020);

  • бізнес-автомобіль року: Audi A4 (2015-т.ч.). Друге місце: BMW 3 серії (2019-т.ч.) і Volkswagen Passat (2015-т.ч.);

  • розкішний автомобіль року: BMW 5-Series (2017-т.ч.). Друге місце: Audi A8 (2017-т.ч.) і Mercedes-Benz S-Class (2014-2020);

  • міні-кросовер року: Seat Arona (2018-т.ч.). Друге місце: Audi Q2 (2016-т.ч.) і Renault Captur (2013-2019);

  • сімейний кросовер року: Skoda Karoq (2017-т.ч.). Друге місце: Seat Ateca (2016-т.ч.) і Volkswagen Tiguan (2016-т.ч.);

  • великий кросовер року: Peugeot 5008 (2017-т.ч.). Друге місце: Audi Q5 (2018-т.ч.) і Skoda Kodiaq (2016-т.ч.);

  • розкішне авто року: Audi Q7 (2015-т.ч.). Друге місце: Porsche Macan (2014-т.ч.) і Volvo XC90 (2015-т.ч.);

  • мінівен року: Volkswagen Touran (2015-т.ч.). Друге місце: Ford Galaxy (2015-т.ч.) і Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018);

  • універсал року: Skoda Octavia (2013-2020). Друге місце: BMW 5-Series (2017-т.ч.) і Volkswagen Passat (2015-т.ч.);

  • невеликий спортивний автомобіль року: Ford Fiesta ST (2013-2017). Друге місце: BMW M135i (2012-2016) і Renault Megane RS (2018-т.ч.);

  • купе/кабріолет року: BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Друге місце: Audi TT (2014-т.ч.) і Audi A3 Cabriolet (2014-2020);

  • спорткар року: BMW i8 (2014-2020) Друге місце: Porsche Cayman (2013-2016) і Mazda MX-5 (2015-т.ч.);

  • спортивний седан року: Mercedes-AMG E63 (2017-т.ч.). Друге місце: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-т.ч.) і Mercedes-AMG C63 (2016-т.ч.);

  • гібридний автомобіль року: BMW 530e (2017-т.ч.). Друге місце: Hyundai Ioniq (2017-т.ч.) і Volkswagen Passat GTE (2015-т.ч.);

  • електромобіль року: Renault Zoe (2013-т.ч.). Друге місце: Nissan Leaf (2018-т.ч.) і Tesla Model 3 (2019-т.ч.).

Раніше розповідалося про те, що в Європі стрімко зростають ціни на вживані автомобілі.

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