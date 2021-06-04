Британці склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю

Тут заслужили опинитися чотири моделі.

Британські експерти склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю.

Відповідний рейтинг опублікував WhatCar?

Зазначимо, що в цьому списку опинилися чотири моделі різних автовиробників. Тут йдеться про екземпляри від 2010 року.

Відкриває список Volkswagen Touareg (2010-2018).

За словами власників, третина Тouareg постраждали від несправності, причому двома головними винуватцями були акумулятор і двигун. Також були повідомлення про проблеми в ряді інших областей, включаючи кондиціонер, кузов, гальма, електрообладнання та паливну систему.

Далі йде Volvo XC90 (2002-2015).

Він протримався на конвеєрі майже 13 років, що за нинішніми мірками – ціла вічність. По-друге, XC90 виявився на рідкість міцним. Несправності були зареєстровані на 23% XC90. Найчастішими несправностями були кондиціонер, гальма, електрична система двигуна і рульове управління.

Продовжує список Range Rover Sport (2013-теперішній час).

Рейтинг надійності 76,5%. У 13% власників Range Rover Sport були несправності, причому найбільш частими проблемами були кузов, коробка передач / зчеплення і електрична частина двигуна.

Замикає топ надійних позашляховиків BMW X5 (2013-2018).

BMW X5 попереднього покоління досить надійний. Незважаючи на те, що 29% опитаних автомобілів вийшли з ладу, 4 з 5 все ще можна було керувати, а майже дві третини були виправлені протягом дня. Найбільш частою проблемою була вихлопна система, за якою слідували кондиціонер і електрика двигуна.

Раніше британці назвали найнадійніші кросовери з пробігом до 15 років.

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