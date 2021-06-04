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Британці склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю

Британці склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю

newspress.co.uk

Тут заслужили опинитися чотири моделі.

Британські експерти склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю.

Відповідний рейтинг опублікував WhatCar?

Зазначимо, що в цьому списку опинилися чотири моделі різних автовиробників. Тут йдеться про екземпляри від 2010 року.

Відкриває список Volkswagen Touareg (2010-2018).

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За словами власників, третина Тouareg постраждали від несправності, причому двома головними винуватцями були акумулятор і двигун. Також були повідомлення про проблеми в ряді інших областей, включаючи кондиціонер, кузов, гальма, електрообладнання та паливну систему.

Далі йде Volvo XC90 (2002-2015).

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Він протримався на конвеєрі майже 13 років, що за нинішніми мірками – ціла вічність. По-друге, XC90 виявився на рідкість міцним. Несправності були зареєстровані на 23% XC90. Найчастішими несправностями були кондиціонер, гальма, електрична система двигуна і рульове управління.

Продовжує список Range Rover Sport (2013-теперішній час).

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Рейтинг надійності 76,5%. У 13% власників Range Rover Sport були несправності, причому найбільш частими проблемами були кузов, коробка передач / зчеплення і електрична частина двигуна.

Замикає топ надійних позашляховиків BMW X5 (2013-2018).

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BMW X5 попереднього покоління досить надійний. Незважаючи на те, що 29% опитаних автомобілів вийшли з ладу, 4 з 5 все ще можна було керувати, а майже дві третини були виправлені протягом дня. Найбільш частою проблемою була вихлопна система, за якою слідували кондиціонер і електрика двигуна.

Раніше британці назвали найнадійніші кросовери з пробігом до 15 років.