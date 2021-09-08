Британські фахівці влаштували "потужну" битву між трьома найпопулярнішими маслкарами світу: відео

Один з автомобілів показав дуже погані результати.

Маслкари Chevrolet Camaro, Ford Mustang та Dodge Challenger конкурують між собою десятками років. Всі вони за своє життя стали культовими, і їх постійно порівнюють.

Автори британського YouTube-каналу Carwow захотіли вирішити суперечки між цими моделями, влаштувавши драг-рейс. Проте кожне авто було серйозно модифіковане.

Chevrolet Camaro оснащений 6,2-літровим двигуном V8, який видає 650 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Все це передається на задні колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Загальна вага автомобіля складає 1 656 кг.

Ford Mustang, представлений у гонці, має 5,0-літровий V8 з наддувом на 735 к.с. і 690 Нм крутного моменту. Його шестиступенева автоматична коробка передач також приводить в рух задні колеса. Хоча цей автомобіль важчий за Camaro, бо його вага 1 775 кг.

У Dodge Challenger SRT встановлений 6,4-літровий двигун V8, що видає 650 кінських сил та 600 Нм крутного моменту. Як і Camaro, він використовує восьмиступеневу автоматичну коробку передач, яка також рухає задні колеса. Це найважчий масклкар на треці – 1 900 кг.

У першому заїзді на 402 метра переміг Ford Mustang, але у наступних гонках найшвидшим виявився Chevrolet Camaro. Коли автомобілі стартували на швидкості 50 км/год першим став також Camaro. У тестуванні на гальмівний шлях переміг Mustang. А Dodge Challenger програв у всіх змаганнях.

Раніше повідомлялося, що автомобіль "Формули-1" позмагався у гонці з тюнінгованими Lamborghini Huracan та Nissan GT-R.

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