Брудний чи міцний: водіїв попередили про ризики неправильного чищення ременя безпеки

Автомийка високого тиску не підходить для очищення ременів безпеки. / © Associated Press

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У TikTok набирають популярність відео, автори яких показують, наскільки брудними можуть бути ремені безпеки в автомобілях, і радять чистити їх за допомогою струменевої мийки, яка під тиском буквально «вибиває» бруд з ременів. Але експерти застерігають, що такий спосіб очищення потенційно може зменшити міцність ременів та призвести до сумних наслідків у разі аварії.

Про це пише Daily Express.

Хоча дотримання чистоти автомобіля дуже важлива, керівний директор компанії Select Car Leasing Грем Конвей вважає, що використання струменевої мийки для очищення ременів безпеки може призвести до їх серйозного пошкодження.

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«В автомобілях, які не чистяться регулярно, може накопичуватися неймовірна кількість бактерій та мікробів. Як тільки ви дізнаєтеся про це, у вас виникне природне бажання ретельно почистити ремені безпеки. Але будьте обережні, дотримуючись порад у соціальних мережах щодо використання струменевої мийки для виконання цього завдання, оскільки це може зробити вас уразливими у разі аварії», — попередив він.

Хоча струменева мийка може допомогти видалити бруд з ременів безпеки, тиск, якому вони піддаються, може призвести до розтріскування матеріалу, що підвищує ймовірність їх розриву. У компанії Select Car Leasing стверджують, що найбезпечніший спосіб очищення ременів безпеки автомобіля, це очищення за допомогою спеціального миючого засобу для чищення салонів авто з антибактеріальними властивостями.

Щоб почистити ремінь безпеки, виконайте декілька простих дій:

Повністю витягніть ремінь та надійно закріпіть його. Нанесіть миючий засіб. Почистіть ремінь м’якою щіткою. Просушіть ремінь тканиною або паперовим рушником, щоб запобігти утворенню цвілі. Встановіть ремінь безпеки на місце.

Такий спосіб очищення не пошкодить волокна ременя та збереже його міцність, що може бути життєво важливим у разі ДТП.

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