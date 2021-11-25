Брутальний дизайн та новий рівень екологічності: KIA презентувала оновлену версію гібридного кросовера

Новий Kia Niro націлений на екологію та зручність водіння.

Повністю новий Kia Niro презентували на міжнародному автосалоні Mobility Show 2021 у Сеулі. В цьому автомобілі зробили ставку на дизайн та новий рівень екологічності.

Про це представники KIA повідомили на своєму офіційному сайті.

Корейські дизайнери попрацювали дуже добре. Передня частина кузова отримала дуже цікаві лінії. Вже фірмова “тигрова” форма решітки – це візитна картка автомобілів КІА нового покоління. Над оптикою також попрацювали непогано. Вузькі Led фари доповнені новітніми ходовими вогнями – все відповідає канонам сучасності.

Маркетологи також приклали свою руку до новинки. Kia Niro було побудовано відповідно до філософії дизайну компанії Opposites United, яка втілює в собі дух “радості за розум”. Кольори, дизайн та обрані матеріали надихалися лише природою. Тому баланс між екологічно відповідальним підходом та орієнтацією на майбутнє ідеальний.

Також велику увагу приділили аеродинаміці автомобіля. Широка задня стійка посилює повітряний потік, а задні ліхтарі у вигляді “бумерангу” перенаправляють його у правильному напрямку.

Щоб підкреслити “зелений” напрямок, було вирішено використовувати перепрацьовані матеріали всередині салону. Обшивка стелі зроблена з перероблених шпалер, сидіння – зі спеціального чистого поліуретану з додаванням листя евкаліпта, а на дверних панелях використовується фарба, яка не містить бензолу, толуолу і ізомерів ксилолу.

Не дивлячись на всі нововведення Kia Niro залишився комфортним та націленим на водія. Великий дисплей, багато опцій та комфортний салон все що потрібно для сучасного автомобіліста.

Та найголовніше у новому кросовері Kia Niro – це лінійка агрегатів. З наступного року всі охочі зможуть придбати автомобіль з двигунами: гібридний HEV, гібрид з можливістю зарядки PHEV та повністю електричний EV. Саме ці нововведення роблять Niro екологічними та значно зменшують негативний вплив автомобіля на екологію.

Нагадаємо, що більшість автомобільних компаній намагаються зробити свій транспорт екологічним, компанія Renault презентувала дві цікаві новинки, які працюють на водні.