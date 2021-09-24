Bugatti випустила лімітовану версію гіперкара Chiron, який здатен розганятися до 500 км/год

Увесь тираж розійшовся за лічені дні.

Французька компанія Bugatti випустила лімітовану версію гіперкара Chiron під індексом "Super Sport 300+".

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Два роки тому злегка модифікований Bugatti Chiron встановив рекорд максимальної швидкості, показавши 490,484 км/год. Пізніше французький бренд оголосив, що буде випущена обмежена серія таких автомобілів із позначенням Super Sport 300+ на честь 110-річчя Bugatti.

Як наслідок, виробник оголосив, що ювілейних швидкісних гіперкарів буде зібрано рівно 30 і призначив за Chiron Super Sport 300+ чималу ціну в 3,5 мільйони євро, що не завадило клієнтам розкупити увесь тираж за лічені дні.

Bugatti вирішила влаштувати фотосесію. в якій взяли участь вісім подібних моделей. Звісно з боку це має досить ефектний вигляд.

Bugatti

Зазначимо, що зашифрована у назві гіперкара – 300+ це швидкість 490 км/год у милях. Встановлення рекорду на трасі Ehra Lessien у вересні 2019 року стало можливим, завдяки модифікаціям 8-літрового квад-турбо W16 оригінального Chiron. Монструозному двигуну покращили тепловиділення, також доопрацювали турбіни та провели супутні модифікації, в результаті яких віддача двигуна зросла на 100 кінських сил - до 1 600.

Раніше розповідалося про те, що Bugatti вивів на випробування свій гіперкар.

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