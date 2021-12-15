Бум на вживані машини та популяризація електрокарів: як українці поводилися на авторинку в 2021 році та що купували

Бум на вживані машини та популяризація електрокарів: як українці поводилися на авторинку в 2021 році та що купували

Незважаючи на кризу, українці продовжують купувати автомобілі.

Автомобільний ринок України, неначе мале дитя – постійно вередує, має мінливий настрій та за ним постійно треба спостерігати. Через кризу з напівпровідниками ситуація стала ще менш стабільною. Нових автомобілів в автосалонах стає все менше, а покупців стало більше, тож не дивно що продавці починають підіймати ціни.

Незважаючи на усі проблеми, українці продовжують купувати автомобілі, як нові так і вживані. Тож, ТСН.Авто підготував для вас статистику автомобільного ринку та виділив найактивніші місяці у році, коли наші водії купляють найбільше авто.

Якщо ви думаєте, що через кризу українські автосалони скоро збанкротують та припинять свою роботу то ви дуже, помиляєтесь. Незважаючи на шалені затримки з поставками нових автомобілів, дилерам якось вдається знаходити та продавати новенькі авто. Найприбутковішим місяцем для автосалонів став – квітень. Цього місяця українці придбали 10 022 нових автомобілі, наприклад, у 2020 року цей показник був значно скромніший – 3 664 автомобілі.

Більша частина проданих автомобілів мала на капоті емблему – Toyota. Тож, японці зібралися та максимально зменшили затримки поставок і отримали за це непоганий заробіток. Якщо навіть зараз продивитись усі пропозиції з автосалонів, можна побачити, що саме у Toyota багато моделей є у наявності.

З вживаними автомобілями також цікава ситуація. Українці, як відчули, що на ринку автомобілів розпочалась “гойдалка” кинулись купувати, авто. Найбільше продали автомобілів у листопаді – усього було зареєстровано 146 696 авто. Якщо порівнювати з 2020 роком, то кількість продажів зросла на шалені 42.9%. Бестселером на нашому ринку вживаних автомобілів – Volkswagen Passat їх за місяць придбали 6 924 авто.

Також деякі українці почали задивлятись і на електрокари. Більше за все їх купували у жовтні, тоді вдалося реалізувати 1 595 машин. Також треба пам’ятати, що ринок електрокарів в Україні на 48% складається з автомобілів пригнаних з-за закордону, тож, не дивно, що саме Nissan Leaf став найпопулярнішим авто.

Пропонуємо ознайомитись, з найдешевшими автомобілями, які можна пригнати з аукціону США.