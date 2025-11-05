Бум на вживані шини в Україні: як не купити “бомбу” на колесах

Шини / © pixabay.com

Механіки та експерти з безпеки попереджають: навіть якщо шина має гарний вигляд, її старий вік і невидимі пошкодження можуть призвести до раптових аварій.

Про це пише Moto.

За даними Motointegrator та Continental, гума старіє навіть тоді, коли автомобіль просто стоїть у гаражі. З роками вона втрачає еластичність, а волокна стають крихкими — це підвищує ризик вибуху на ходу.

Експерти ADAC наголошують: проблеми з шинами є однією з основних причин ДТП на високій швидкості. Зношені або занадто старі шини можуть спричинити втрату контролю під час різкого маневру чи гальмування.

Відновлені шини: чи є безпечні

На ринку зростає кількість відновлених шин, які рекламують як «нові». Насправді ж структура гуми часто вже зношена. Якщо зв’язки між гумовими та сталевими шарами ослаблені, це може спричинити вібрацію, перегрів або навіть відшарування протектора.

Безпечними вважають лише ті, що відповідають стандартам ЄЕК ООН №108 або №109 і виготовлені сертифікованими компаніями.

Фахівці радять: якщо повний комплект нових шин надто дорогий, варто придбати хоча б дві нові — і встановити їх на ведучу вісь. Це набагато безпечніше, ніж використовувати вживану гуму невідомого походження.

Ціни на шини в Україні 2025

Преміум (R17) — від 3800 до 6500 грн за штуку

Середній клас (R16) — 2500–4000 грн

Бюджетні (R15) — 1800–3000 грн

Вживані (R16) — 1000–2000 грн

Експерти наголошують: шини — це не просто витрати, а інвестиція у безпеку водія й пасажирів.

Нагадаємо, термін служби автомобільних шин можна значно продовжити, дотримуючись ключових правил догляду. Експерти радять щомісяця перевіряти тиск (за інструкцією авто, а не даними на шині), проводити ротацію коліс кожні 8-10 тис. км та вчасно перевіряти розвал-сходження. Крім того, на передчасне «вбивство» гуми фатально впливає агресивний стиль їзди, неправильне сезонне зберігання та вік шин, які втрачають еластичність вже через 5-6 років, незалежно від глибини протектора.