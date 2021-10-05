Бюджетна Dacia Sandero подорожчала: названо причину зростання ціни на авто

Також це стосується ще однієї моделі цієї марки.

Автомобіль Dacia Sandero, який позиціонується достатньо бюджетним, несподівано додав у вартості.

Так, за інформацією Autocar, модель подорожчала на декількох ринках, зокрема й на ринку Великої Британії.

Причина подорожчання моделі полягає в тому, що з асортименту комплектацій моделі була видалена базова обробка Access, вартість якої становила 7 995 фунтів стерлінгів. Таким чином, базовим варіантом “бюджетника” тепер є версія Essential за ціною від 9 845 фунтів. До речі, Sandero Stepway також позбувся базовій комплектації і тепер коштує від 11 945 фунтів.

За словами представників компанії, на цей крок вони пішли через те, що проводять постійний аналіз потреб покупців. У зв’язку з цим у версії Essential є все найнеобхідніше для клієнтів, а саме: 15-дюймові колісні диски, кондиціонер, радіо і інше.

Далі в версії Comfort додані задні парктроніки, 8-дюймовий сенсорний дисплей системи мультимедіа, безключевий доступ в салон і т.д. Асортимент двигунів включає в себе три варіанти бензинових агрегатів, потужністю 64, 90 і 99 к.с.

Додамо, що в Україні ця модель відома під брендом Renault.

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