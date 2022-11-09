«Центр авто» попереджає: в Україні збільшили штрафи для водіїв за непроходження технічного контролю

Про це повідомляє «Центр Авто».

Зокрема, збільшено штраф за повторне керування транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але який своєчасно його не пройшов.

Відповідні зміни передбачені Законом про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, який 3 листопада підписав Президент Володимир Зеленський. Це законопроект 4049 авторства Мін'юсту

Зокрема, цим законом парламент зробив жорсткішою санкцію статті за повторне протягом року вчинення порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (стаття 121 Кодексу про адмінправопорушення).

Як зазначає «Центр Авто», йдеться про:

1) повторне керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

А також про:

2) повторне керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені вище, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації

3) повторне керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.

До змін було передбачено, що таке порушення тягне за собою позбавлення права керування авто на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Тепер до санкції у вигляді позбавлення прав додається штраф від 850 до 1700 грн. При цьому водіям буде загрожувати також позбавлення прав чи адмінарешт.

Як зазначається в новому законі, відповідні порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Цікаво, ідея Мінюсту при поданні цього проекту полягала у скасуванні адміністративного арешту як санкції, але, вочевидь, законотворці вирішили її змінити.