Час прощатися з власним авто: експерти назвали головні сигнали

Продаж авто / © Pixabay

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У кожного водія настає момент, коли утримання автомобіля більше не має сенсу. Експерти назвали головні сигнали, які свідчать про те, що настав час відмовитися від власного транспорту — і, можливо, пересісти на громадський.

Про це пише портал GO.

Фінансове навантаження стає надмірним

Найперше, на що варто звернути увагу — це витрати. Якщо обслуговування авто щомісяця коштує вам понад 15% його вартості, особливо якщо машині понад 10 років, — це вже серйозний привід замислитися.

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Додатковий удар по бюджету завдала й нова редакція закону про обов’язкове страхування — від 2025 року страхові внески зросли майже вдвічі. Це ще більше підвищує загальну вартість володіння транспортним засобом.

Міський транспорт — реальна альтернатива

У багатьох українських містах навіть під час війни триває розвиток громадського транспорту. Метро, трамваї та тролейбуси нерідко дозволяють швидше дістатися до місця призначення, ніж власна машина, що застрягла в заторі.

До того ж у деяких містах проїзд може бути безкоштовним, що робить громадський транспорт ще привабливішим у фінансовому плані.

А нестача паркомісць — окрема проблема: якщо на пошук місця для авто йде більше часу, ніж на саму дорогу, — це тривожний дзвіночок.

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Екологія: ще один важливий аргумент

Свідомість українських водіїв змінюється — дедалі більше людей переходить на електрокари або гібриди. На цьому тлі бензинові та дизельні авто мають застарілий вигляд не лише технічно, а й морально.

Також, якщо машина майже не використовується — стоїть у гаражі більшість тижня — це лише витрати без користі. У таких випадках економічно вигідніше взагалі обійтися без авто.

Зміни у стилі життя

Після пандемії та початку повномасштабної війни багато українців працюють з дому і рідше виїжджають без потреби. Потреба у щоденних поїздках зменшується — відповідно, й необхідність у власному авто.

А якщо ще й компанія покриває витрати на проїзд, то громадський транспорт стає не тільки зручним, а й вигідним варіантом.

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Рішення про продаж автомобіля не завжди легке, але іноді воно — найрозумніше. Якщо ваша ситуація підпадає під одну або кілька з наведених ознак, можливо, варто переглянути свої транспортні звички. І, цілком ймовірно, виявиться, що життя без автівки — не тільки простіше, а й вигідніше.

Нагадаємо, раніше експерти Carwow пояснили, коли найкраще продавати вживане авто. Так, оптимальний час цього настає, коли пробіг досягає 96 500 км.

Окрім того, повідомлялося, скільки податків доведеться сплатити українцям за продаж авто 2025 року. Розмір податку залежить від кількості угод, які уклала фізособа протягом календарного року.