Вантажівки / © Міністерство інфраструктури України

Реклама

Від 20 серпня 2025 року для міжнародних перевезень водіям з України обовʼязково потрібно мати так званий «Код 95» — кваліфікаційну картку, яка підтверджує проходження спеціального навчання та наявність компетенцій.

Про це повідомило видання PMG.

Наразі ще триває перехідний період, під час якого водії можуть пройти курси та скласти іспит. Картка дає право перевозити великогабаритні вантажі та пасажирів за межами України. У країні вже працюють приблизно 20 акредитованих центрів, де проводиться таке навчання. Для досвідчених водіїв курси тривають тиждень, а для тих, хто отримав права після 2021 року — до двох місяців.

Реклама

Записатися на курси можна онлайн — теорію дозволено проходити дистанційно. Практичну частину складають очно. Для реєстрації потрібно надати копії паспорта з вказівкою місця реєстрації та водійського посвідчення, ІПН та одну фотокартку.

«Нововведення для водіїв покликане зробити перевезення більш безпечними, адже на курсах надають інформацію про різні ситуації під час поїздки та як із них вийти. Наразі є інформація, що за наявності кваліфікованої картки водієві легше проходити кордон, і загалом у країнах ЄС менше буде перевірок», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як правильно сплачувати штрафи за ПДР, щоб не втратити права та гроші.