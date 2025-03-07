Чайні пакетики в машині: навіщо їх залишати в салоні на ніч

Простий та доступний лайфгак допоможе водіям утримувати авто сухим і забезпечити кращу видимість на дорозі.

У холодну пору року запітнілі вікна автомобіля стають справжньою проблемою для водіїв. Волога на склі зменшує видимість, що може спричинити аварійні ситуації на дорозі.

Про це пишуть Новини N.

Автомобільні експерти радять залишати в салоні на ніч чайні пакетики – вони ефективно поглинають зайву вологу, запобігаючи конденсату на вікнах. Чай є природним абсорбентом, який утримує надлишкову вологу з повітря. Завдяки цьому скло залишається чистим, а видимість – максимальною.

Для найкращого ефекту варто використовувати висушені чайні пакетики, адже вони не лише запобігають запотіванню, а й нейтралізують неприємні запахи в автомобілі.

Як альтернативу можна застосовувати пакетики з силікагелем, які часто кладуть у коробки з взуттям чи електронікою – вони працюють за тим самим принципом.

Нагадаємо, багато водіїв не знають про приховані функції склопідіймачів, хоча вони можуть значно спростити користування машиною.

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