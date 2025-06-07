Чайний пакетик у салоні авто: простий трюк може врятувати від штрафу понад 120 000 грн

Водій / © Pexels

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Британські експерти з безпеки на дорозі закликають водіїв залишати в автомобілях чайні пакетики. Цей простий і дешевий трюк може вберегти від великого штрафу у розмірі до £2,500 (понад 120 тисяч гривень) та штрафних балів у посвідченні водія.

Про це пише Express.

У чому суть

Конденсат на лобовому склі — поширене явище навіть у літній період, особливо у прохолодні ранки або при високій вологості в салоні. Запітнілі вікна знижують огляд і створюють серйозну небезпеку на дорозі, через що порушується Правило 229 Дорожнього кодексу Великої Британії, яке вимагає від водіїв забезпечити повну видимість перед початком руху.

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«Чайні пакетики, особливо чорного або зеленого чаю, природно вбирають вологу. Вони — екологічне та доступне рішення для боротьби з надмірною вологістю в салоні авто», — пояснює експерт з авто DFP Experts Бен Пітчер.

Хоча чайні пакетики не замінять професійні осушувачі повітря, вони можуть стати ефективним побутовим способом боротьби з незначною вологістю.

Чим загрожує ігнорування запітнілих вікон

Якщо водій вирушить у дорогу з запітнілим лобовим склом, він ризикує не лише отримати штраф у розмірі до £2,500, а й втратити три бали у водійських правах за створення небезпечної ситуації на дорозі.

Як це працює

Щоб зменшити рівень вологості в авто, достатньо покласти декілька сухих чайних пакетиків у бардачок, під сидіння або на приладову панель. Особливо це корисно вночі — до ранку чай вбере зайву вологу й зменшить ризик утворення конденсату.

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Інший ефективний метод — залишити в салоні невелику миску з кухонною сіллю. Вона теж чудово вбирає вологу, а коштує буквально копійки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські водії до 20 серпня мають отримати «Код 95». Також ми розповідали, що це і навіщо.