Чекати доведеться півтора року: оновлена модель Toyota викликала шалений ажіотаж на ринку

Рестайлинговий варіант презентували у вересні 2021 року.

Оновлена версія пікапа Toyota Tundra викликала шалений ажіотаж на ринку.

Про це повідомляє CarsDirect.

Зазначимо, що рестайлингова версія цієї моделі, яка стала третьою за рахунком, дебютувала у вересні 2021 року. Так, перші товарні автомобілі надійдуть у автосалони у США у грудні. Однак навіть тим, хто встиг оформити замовлення на пікап у перший день приймання заявок, доведеться почекати: завод Toyota не впорається з ажіотажним попитом на модель.

Термін очікування складає від чотирьох до дев'яти місяців залежно від комплектації, а Tundra TRD Pro, яка трохи відрізняється дизайном екстер'єру та технічними доробками на кшталт оригінальних амортизаторів Fox, іншими переднім стабілізатором поперечної стійкості та захистом днища, доведеться чекати півтора року, тобто як мінімум до 2023-го. Інформації про терміни постачання топової Tundra Capstone взагалі немає.

У США Tundra доступна з бітурбомотором V6 3.4, знайомим по Land Cruiser 300, який видає 394 кінські сили (попередній агрегат V8 розвивав 386 сил). Привід — задній або жорсткий повний з понижувальною передачею. Також пропонується бензиноелектрична установка i-Force Max потужністю 443 кінські сили: вона складається з бензинової "шістки" та електромотора, вбудованого між двигуном та 10-діапазонним автоматом.

Додамо, що Toyota Tundra подорожчала майже на 2 тисячі доларів порівняно з попередником – ціни стартують від $35 950.