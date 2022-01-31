Чекати доведеться три роки: оновлена версія культового Mercedes-Benz викликала шалений попит

Компанії довелося призупинити продажі моделі до кінця 2024 року.

Дуже популярний позашляховик - Mercedes-Benz Gelandewagen - встановлює нові рекорди з продажів. В минулому році у всьому світі було продано 41 174 автомобілів.

Та для тих, хто хоче приєднатися до власників Mercedes-Benz G-class погані новини: через те, що ажіотаж навколо моделі дуже великий, керівництво Daimler призупинило продажі “кубиків”. Тож, замовити собі новенький Gelandewagen можна буде не раніше ніж у четвертому кварталі 2024 року. Про це повідомляє видання MBPassionBlog.

Від 17 січня компанії довелося призупинити продажі Gelandewagen, адже завод Magna Steyr в австрійському Граце просто банально не може впоратися з таким шаленим попитом. За словами австрійців, поставки нового позашляховика вже розтягнулися до кінця 2024 року, тому поки компанія не виконає свої зобов’язання, приймати нові замовлення не будуть.

Така дивна ситуація склалась через автомобільну кризу та нестачу чипів та напівпровідників. Завод дуже довго не міг вийти на повну потужність, тому строки поставки автомобілів значно зсунулись, і тепер компанії треба багато наздоганяти.

Та треба зазначити, що незважаючи на проблеми з постачанням, компанії Mercedes-Benz вже вдалося запустити в розробку електричну версію моделі. Серійна модифікація “електрички” запланована на 2024 рік. Наразі інженери з дизайнерами працюють над рестайлінгом, тому незабаром ми можемо побачити на дорогах оновлений G-class.

Нагадаємо, що нещодавно Mercedes-Benz презентував електромобіль з рекордним запасом ходу.