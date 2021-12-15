Чекаємо в Україні: новий кросовер китайського виробника "засвітився" на фото

Поки його вдалося спіймати лише в камуфляжу

У Мережі показали новий кросовер китайського виробника Jetour, який є суббрендом Chery.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначимо, що марка Jetour досить молода (вона була заснована в 2018 році) і має у своїй лінійці три кросовери: X70, X90 та X95. Проєкт виявився успішним: за даними китайських ЗМІ, від січня до жовтня 2021 року реалізовано близько 114 тисяч машин проти приблизно 80 тисяч одиниць, проданих за аналогічний період 2020-го.

Незабаром до них приєднається стильна новинка з індексом X. Її закамуфльовані прототипи потрапили до об'єктивів фотошпигунів під час дорожніх тестів.

Судячи з фото, новинка повністю повторить однойменний концепт, представлений минулого літа. Кросовер отримав безрамочні ґрати радіатора з оригінальним наповненням, які візуально поєднані зі світлодіодними фарами та повітрозабірником, інтегрованим у бампер. На кордоні з капотом розмістилися вузькі ДХВ. Широкий атлетичний капот відмінно поєднується з мускулистими боками та похилою лінією даху. Завершують сучасний образ висувні дверні ручки та дзеркала заднього виду на тонких ніжках.

autohome

Фотошпигунам вдалося зробити знімки та салони моделі. У його оснащення увійшла цифрова панель приладів і мультимедійна система з великим екраном, який встановлений в центрі передньої панелі. Цікаво те, що Jetour X не має блоку клімат-контролю, а також традиційного важеля коробки передач або джойстика.

autohome

Особливістю новинки стане автопілот третього рівня. Дебют моделі відбудеться на початку 2022 року, а до кінця року вона надійде у продаж.

Додамо, що цей кросовер може незабаром з'явитися й в Україні, адже бренд Jetour офіційно в нас презентований. В Україні поки модельний ряд бренду представлені однією моделлю - кросовером Jetour X70.