Через які безалкогольні напої водія можуть позбавити прав

Перевірка водія на алкотестері / © Pexels

Часто водіїв навіть не замислюються, що безалкогольні напої можуть становити небезпеку. Здається, якщо у складі немає спирту, можна сміливо їх пити перед поїздкою. Та насправді все не так просто.

Представник поліції пояснив, що навіть на перший погляд безпечні напої інколи призводять до позбавлення водійських прав, пише UAmotors.

Одним із найпопулярніших серед українців є безалкогольне пиво. Його часто обирають ті, кому потрібно бути за кермом, але при цьому не хочеться відмовлятися від символічного келиха на святі. Проте навіть напій із позначкою «0,0%» містить залишковий алкоголь — зазвичай 0,05-0,1%, оскільки у процесі пивоваріння бродіння неминуче утворює спирт, а сучасні технології лише зменшують його вміст, але не усувають повністю. Одна пляшка зазвичай не вплине на показники алкотестера, але після трьох банок поспіль результат може виявитися іншим, залежно від організму та чутливості приладу.

Не менш підступними є квас, кефір, ряжанка чи йогурт, адже вони виготовляються шляхом природного бродіння і можуть давати специфічний запах, схожий на алкогольний.

Окремо варто згадати каву та енергетичні напої, які водії часто п’ють для бадьорості. Кофеїн і таурин швидко активізують нервову систему, але ефект триває лише 20-30 хвилин, після чого настає «відкат» — дію починає теобромін, що уповільнює реакції, знижує концентрацію та викликає сонливість. За кермом це особливо небезпечно, адже навіть секунда втрати уваги на великій швидкості може коштувати життя.

Щоб уникнути ризиків, під час далеких поїздок варто робити перерви, добре висипатися та втамовувати спрагу звичайною водою. Адже перебування за кермом у нетверезому вигляді тягне за собою суворе покарання: за перше порушення — штраф 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік, а за повторне — 34 тисячі гривень і три роки без права керування.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

