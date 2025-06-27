Через які продукти водій може провалити тест на алкоголь та отримати 17 тисяч гривень штрафу

Алкотестер Драгер / © Pexels

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В Україні водіїв суворо карають за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За перше порушення загрожує штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік. Але мало хто знає, що провалити тест можна навіть… залишаючись тверезим.

Через які продукти та ліки в організмі можуть «виявити» алкоголь

Юридичний телеграм-канал «Ти ж юрист» звертає увагу: для притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП поліції достатньо зафіксувати від 0,2 проміле алкоголю в організмі водія. Такий рівень можуть спричинити деякі побутові продукти та ліки, які ми вживаємо щодня.

Серед «підступних» продуктів:

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Спреї для горла (особливо на спиртовій основі);

Настоянки з аптеки — валеріана, корвалол, пустирник;

Фрукти — банани, апельсини (особливо переспілі);

Фруктові соки — натуральні, ферментовані;

Молочні продукти — кефір, ряжанка, кумис, йогурт;

Випічка — торти з ромом або лікером, навіть деякі види хліба;

Квас і безалкогольне пиво, які містять залишковий спирт;

Сирокопчена ковбаса з чорним хлібом і маслом — через процеси ферментації.

Чому це небезпечно

Алкотестер фіксує наявність спирту у видихуваному повітрі, і якщо після вживання одного з таких продуктів показник перевищить 0,2 проміле — вас можуть притягнути до відповідальності, навіть якщо ви не вживали алкоголь у класичному розумінні.

Поліція має право скласти протокол, і довести свою невинність доведеться вже у суді — що часто забирає час, нерви і гроші.

Як уникнути проблем

Не їжте згадані вище продукти за 30–60 хв до поїздки.

З обережністю ставтесь до ліків зі спиртом — навіть аптечні засоби мають вплив.

Після вживання кефіру чи квасу краще зачекати, перш ніж сідати за кермо.

Якщо трапився конфлікт із поліцією, вимагайте пройти аналіз у медичному закладі — це надійніший метод перевірки, ніж портативний алкотестер.

Не тільки алкоголь може стати причиною великого штрафу та позбавлення прав. Банальний апельсин або бутерброд з ковбасою теж можуть спрацювати проти вас. Щоб не стати жертвою абсурдної ситуації, краще завчасно знати, які продукти й ліки можуть вплинути на результат алкотесту — і утриматись від їхнього вживання перед поїздкою.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

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Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.