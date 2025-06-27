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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Через які продукти водій може провалити тест на алкоголь та отримати 17 тисяч гривень штрафу

Мало хто знає, що провалити тест на алкоголь можна навіть… залишаючись тверезим.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Алкотестер Драгер

Алкотестер Драгер / © Pexels

В Україні водіїв суворо карають за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За перше порушення загрожує штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік. Але мало хто знає, що провалити тест можна навіть… залишаючись тверезим.

Через які продукти та ліки в організмі можуть «виявити» алкоголь

Юридичний телеграм-канал «Ти ж юрист» звертає увагу: для притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП поліції достатньо зафіксувати від 0,2 проміле алкоголю в організмі водія. Такий рівень можуть спричинити деякі побутові продукти та ліки, які ми вживаємо щодня.

Серед «підступних» продуктів:

  • Спреї для горла (особливо на спиртовій основі);

  • Настоянки з аптеки — валеріана, корвалол, пустирник;

  • Фрукти — банани, апельсини (особливо переспілі);

  • Фруктові соки — натуральні, ферментовані;

  • Молочні продукти — кефір, ряжанка, кумис, йогурт;

  • Випічка — торти з ромом або лікером, навіть деякі види хліба;

  • Квас і безалкогольне пиво, які містять залишковий спирт;

  • Сирокопчена ковбаса з чорним хлібом і маслом — через процеси ферментації.

Чому це небезпечно

Алкотестер фіксує наявність спирту у видихуваному повітрі, і якщо після вживання одного з таких продуктів показник перевищить 0,2 проміле — вас можуть притягнути до відповідальності, навіть якщо ви не вживали алкоголь у класичному розумінні.

Поліція має право скласти протокол, і довести свою невинність доведеться вже у суді — що часто забирає час, нерви і гроші.

Як уникнути проблем

  • Не їжте згадані вище продукти за 30–60 хв до поїздки.

  • З обережністю ставтесь до ліків зі спиртом — навіть аптечні засоби мають вплив.

  • Після вживання кефіру чи квасу краще зачекати, перш ніж сідати за кермо.

  • Якщо трапився конфлікт із поліцією, вимагайте пройти аналіз у медичному закладі — це надійніший метод перевірки, ніж портативний алкотестер.

Не тільки алкоголь може стати причиною великого штрафу та позбавлення прав. Банальний апельсин або бутерброд з ковбасою теж можуть спрацювати проти вас. Щоб не стати жертвою абсурдної ситуації, краще завчасно знати, які продукти й ліки можуть вплинути на результат алкотесту — і утриматись від їхнього вживання перед поїздкою.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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