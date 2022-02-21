Черга на чотири роки наперед: новий позашляховик Lexus викликав на ринку шалений ажіотаж

Черга на чотири роки наперед: новий позашляховик Lexus викликав на ринку шалений ажіотаж

Це рекордна затримка бренду.

Компанія Lexus повідомила своїм клієнтам, що черга на новий позашляховик LS розтягнулася на найближчі чотири роки.

Про це повідомляє Motor1.

Позашляховики Lexus LX нового покоління надійшли у продаж у Японії раніше, ніж в інших країнах, але схоже автовиробник виявився перед непростим вибором і вирішив пожертвувати постачанням на внутрішній ринок на користь просування на зовнішніх.

Lexus оприлюднив заяву, в якій йдеться про затримки для деяких продуктів марки.

“Через дефіцит запчастин, викликаний поширенням впливу коронавірусу в Південно-Східній Азії, наразі відбувається затримка виробництва для багатьох моделей транспортних засобів. Ми докладаємо зусиль, щоб максимально скоротити час доставки нашим клієнтам, і ми цінуємо ваше розуміння”, – йдеться у заяві.

Місяцем раніше подібну заяву оприлюднила материнська компанія Toyota стосовно нового Land Cruiser 300. Обидва позашляховики ділять платформу, трансмісію та деякі силові агрегати. Враховуючи такий тісний зв’язок між Lexus LX та Toyota Land Cruiser 300, затримки із виробництвом LX були досить передбачуваними.

Для порівняння, очікування нового NX може тривати більше року, RX доведеться чекати від трьох до п'яти місяців, а флагманський седан LS - близько трьох місяців. Тож, затримка Lexus LS-позашляховика є рекордною для виробника.

За межами Японії старт продажу Lexus LX 2022 року запланований на перший квартал цього року. Відомі ціни для США, де новинка коштуватиме від 88 245 доларів. В Америці LX пропонуватимуть з єдиною силовою установкою – 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом та віддачею у 409 кінських сил і 649 Ньютон-метрів крутного моменту.

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