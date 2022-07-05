Черга на придбання електричного Hummer розтягнулася на 17 років

Компанія General Motors зіткнулася з неймовірним ажіотажним попитом на новий електропікап - Hummer EV.

Так, новий електричний пікап GMC Hummer зібрав 77 тисяч заявок. Наразі оновлений завод концерну у Детройті випускає близько 12 пікапів на день. Більш як за шість місяців GM так і не вдалося підвищити продуктивність лінії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Неважко підрахувати, що з подібними темпами компанія піде 17,5 років на закриття всіх заявок. Утім, у компанії обіцяють радикально наростити темпи складання до кінця поточного року, тож чекати майже 20 років фанатам "Хаммера" не доведеться.

На оновленому заводі GM Factory Zero у Детройті працюють близько 700 людей. Швидкість випуску Hummer на сьогоднішній день незвичайно мала - особливо враховуючи той факт, що електрокар став на конвеєр понад півроку тому. За темпом складання марка GMC поступається як Ford з його F-150 Lightning, так і Rivian з R1T та R1S. За словами представників Ford, майданчик у Дірборні, штат Мічиган, випускає близько 150 електропікапів щодня. Стартап Rivian у першому кварталі 2022 року зібрав близько 2 500 пікапів R1T. І це водночас із тим, що на конвеєр він став практично одночасно з GMC Hummer, наприкінці 2021 року.

Фото: Associated Press

У GMC відзначають, що виробництво Hummer EV не відстає від наміченого графіка. Однак на нинішній обсяг збірки вдалося вийти пізніше, ніж очікувалося: частково через те, що автомобіль був побудований з нуля на новій платформі, впровадження якої потребувало постійного контролю якості. У другій половині 2022 року випуск пришвидшиться, обіцяють представники концерну. Тоді GMC почне використовувати власні акумуляторні блоки з нового заводу в Огайо, побудованого спільно з LG Energy Solution, і стане менш залежною від постачання ззовні. Очікується, що до кінця 2022 року постачання зросте до тисячі одиниць.

Додамо, що в топовій версії пікап Hummer EV отримав тримоторну силову установку віддачею 1 014 r.c. і 15 592 Нм крутного моменту на колесах. З місця до 96 км/год автомобіль пришвидшується за 3 секунди. Запас ходу – близько 560 км. Зарядний пристрій топ-версії підтримує напругу до 800 В та потужністю 350 кВт. 10 хвилин зарядки вистачає на 160 км шляху. Коштує такий пікап 113 тисяч доларів, і саме він вийде на ринок першим. Базовий Hummer EV2 з двома моторами (634 к.с. та 10 033 Нм), запасом ходу 400 км та зарядкою на 400 В очікується навесні 2024 року. Він коштує 84 650 доларів. Між ними є ще тримоторна версія Hummer EV3X із цінником у 100 тисяч доларів та двомоторна Hummer EV2X за 90 тисяч.