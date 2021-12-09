Черга розтягнулася на три роки вперед: новий електропікап Ford викликав шалений попит на ринку

На нього вже зібрано 200 тисяч замовлень.

Компанія Ford зіткнулася з певними труднощами щодо свого нового електричного пікапа - F-150 Lightning .

Як повідомляє Electrek, американський автовиробник зіткнулися з тим, що кількість замовлених клієнтами машин у кілька разів перевищує виробничий план на багато місяців, тому задовольнити всі заявки компаніям вдасться лише за кілька років.

Так, на електропікап Ford F-150 Lightning вже зібрано 200 тисяч замовлень, а термін доставок клієнтам цієї моделі розтягнувся на три роки.

Першого дня після анонсу нової моделі Ford зібрала близько 20 тисяч попередніх замовлень, які мали на увазі внесення повернення депозиту на суму $100. Постачання серійних машин розпочнеться лише в середині наступного року. До кінця другої доби з початку приймання замовлень кількість заявок досягла 44 тисяч екземплярів, до кінця липня вона зросла до 120 тисяч, а до листопада була подолана планка 160 тисяч попередніх замовлень.

Від листопада кількість заявок на постачання F-150 Lightning зросла ще на 40 тисяч штук, і тепер вона становить 200 тисяч електромобілів. Примітно, що три чверті замовників раніше ніколи не мали техніку марки Ford. За даними незалежного опитування, чверть майбутніх покупців пікапів F-150 Lightning, що залишилася, має намір замінити наявні у них бензинові машини спорідненої серії. Ще 40% замовників мають електромобіль іншої марки, а 11% є власниками електромобіля Tesla.

Раніше компанія Ford Motor пояснювала, що у 2022 році зможе випустити не більше 15 тисяч електричних пікапів, у 2023 році випустить близько 55 тисяч машин, і лише у 2024 році обсяги виробництва будуть збільшені до 80 тисяч пікапів, перш ніж на горизонті з’явиться модель другого покоління. У 2025 році буде випущено щонайменше 160 тисяч пікапів нового покоління.

Цьому, безумовно, буде сприяти доступна за американськими мірками вартість новинки – базову версію оцінили в 39 974 доларів . Від цієї суми варто відняти 7 500, які покупцям компенсує держава. Що стосується більш дорогих варіантів, то за комплектацію XLT просять від 52 974 доларів , а топова версія F-150 Lightning Platinum стартує з позначки 90 474 в американській валюті.

Базова модель отримає у своє розпорядження стандартну батарею та двигун потужністю 426 к.с. У версії з АКБ збільшеної місткості потужність мотора буде досягати 563 к.с. Автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 4,5 секунди, має вантажопідйомність 900 кг та здатний буксирувати за собою причіп вагою 4,5 тонни.

Додамо, що Ford F-150 Lightning тестував навіть президент США Джо Байден.