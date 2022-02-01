Chevrolet Corvette було продано на аукціоні за 3.6 мільйона доларів: чим незвичайний спорткар

Колекціонери влаштували запеклу боротьбу за цей автомобіль.

Американський спорткар - Chevrolet Corvette Z06, 2022-го року - було продано на аукціоні компанії Barrett-Jackson у 40 разів дорожче від рекомендованої автовиробником ціни.

Чим незвичайний суперкар, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Його власником не була якась зірка, і в багажнику там не лежить шматок золота. Це повністю стандартний, новий автомобіль, але з однією маленькою особливістю. Цей екземпляр першим зійшов з конвеєра, тієї ж миті ставши предметом бажання кожного автоколекціонера. І саме тому за нього точилася справжня боротьба. Ставки росли щосекунди і претенденти не мали наміру зупинятися.

Торги тривали недовго, але за цей час від 90 тисяч автомобіль здорожчав до 3 мільйонів 600 тисяч доларів. Саме таку суму сплатив переможець аукціону. Цікаво, що 2020 року,цей чоловік також на аукціоні придбав за 3 мільйони доларів перший Chevrolet Corvette С8.

Всі гроші, які вдалося вторгувати за авто, було вирішено віддати на доброчинність. Їх передадуть до фонду допомоги сім’ям американських ветеранів.

Для колекціонерів найцінніші ті автомобілі, які зійшли з конвеєрів першими чи останніми. Та якщо взяти до уваги те, що в цього звіра під капотом V8 на 5.5 літра, який видає 670 кінських сил, то ціна видається досить розумною, якщо ви, звісно, колекціонер з грошима.

Спорткар Chevrolet було продано на аукціоні у 40 разів дорожче від рекомендованої ціни

Нагадаємо, що нещодавно 120 новеньких Chevrolet Corvette C8 планували перетворити на брухт.