Chevrolet готує прощальну версію для культового Camaro: коли на нього чекати

Chevrolet готує прощальну версію для культового Camaro: коли на нього чекати

Потужність цієї моделі становитиме 670 "коней".

Компанія General Motors ухвалила рішення зняти з виробництва культову модель Chevrolet Camaro.

Утім, за інформацією MuscleCars&Trucks, автомобіль все ж отримає прощальну версію, яка отримає назву Collector Edition.

Так, за основу візьмуть топову дорожньо-трековую модифікацію Camaro ZL1 з компресорним 6,2-літровим V8 на 659 к.с. і 880 Нм - як у Corvette Z06 попередньої генерації. Водночас в "колекційному виданні" віддачу двигуна піднімуть до 670 к.с. і 908 Нм, тобто ближче до показників Cadillac CT5-V Blackwing. Також таким машинам обіцяні новий спойлер, вуглепластикові акценти в екстер'єрі та карбон-керамічні гальма.

Всього побудують тільки 2 тисячі одиниць, причому виключно в жовтому кольорі, що, ймовірно, стане своєрідним оммажем Бамблбі з "Трансформерів". До випуску Collector Edition жодних інших оновлень чекати не варто, а як тільки цю серію розпродадуть, в історії моделі буде поставлена остання крапка.

Вікіпедія

Розмови про те, що шосте покоління Chevrolet Camaro стане останнім, йдуть досить давно: модель не виправдала очікувань виробника в плані конкуренції з Ford Mustang, який продається набагато краще. Цього літа пройшов слух, що сама назва в товарній лінійці Chevrolet все ж залишиться, але носити його буде електричний седан.

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