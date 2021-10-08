Chevrolet перетворить один зі своїх позашляховиків на недорогий електрокар: що про нього відомо

Chevrolet перетворить один зі своїх позашляховиків на недорогий електрокар: що про нього відомо

Це буде абсолютно новий автомобіль з ціною у 30 тисяч доларів.

General Motors перетворить свій позашляховик Chevrolet Equinox на недорогий електрокар.

Про це повідомляє Carscoops.

Президент GM Марк Ройс раніше заявляв, що компанія працює над новим електричним кросовером на базі своєї платформи Ultium, який коштуватиме близько 30 000 доларів. Він називав автомобіль Equinox EV.

Оскільки автомобіль буде базуватися на цій платформі, це має бути абсолютно нова модель. Патенти на дизайн, виявлені кілька місяців тому, свідчать про те, що він буде виглядати зовсім інакше, ніж нинішній Equinox.

carscoops.com

Він буде мати штучну передню решітку, подібну до Chevrolet Bolt та Bolt EUV, тонкі світлодіодні фари та світлодіодну панель. Ззаду також будуть світлодіодні ліхтарі та світлова панель. Загальний розмір і форма Equinox EV будуть дуже схожими на ті, що має модель з ДВЗ.

Технічні характеристики майбутньої моделі невідомі. Ройс також не надав часових рамок, коли позашляховик вийде на ринок. Проте нещодавно він підтвердив, що компанія розробляє цю машину.

Раніше повідомлялося, що Chevrolet готує прощальну версію для культового Camaro.

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