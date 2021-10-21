Chevrolet представила найпотужніший двигун в історії: що про нього відомо

Chevrolet представила найпотужніший двигун в історії: що про нього відомо

Офіційно його хочуть показати наступного тижня.

Підрозділ Chevrolet Performance презентував найпотужніший двигун в історії.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що це найбільший і найпотужніший "мотор у ящику", який пропонується для майстрів тюнінгу та автогонщиків. Атмосферний мотор V8 має обсяг 10 348 см3. Він розвиває значну потужність 1004 к.с., а обертовий момент досягає 1188 Нм.

"Це найбільший та найкрутіший мотор у ящику, який ми коли-небудь створювали. Модель ZZ632 перебуває на вершині лінійки моторів для тюнерів за своїми технічними характеристиками. Він розвиває неймовірну потужність", - сказав керівник GM Performance & Racing Propulsion Расс О`Бленс.

Новинка належить до класичного сімейства Big Block V8. Пікова потужність досягається за 6600 об/хв, а максимальні оберти рекомендують обмежити відміткою в 7000 об/хв.

Паливна суміш надходить у циліндри через вісім форсунок, а алюмінієва головка блоку оброблена на високоточних верстатах з ЧПУ, що забезпечує високу продуктивність роботи двигуна. Головною конструктивною особливістю новинки є симетричні впускні та випускні канали. Річ у тому, що традиційно у моторових сімействах Big Block геометрія каналів відрізнялася від циліндра до циліндра. А у ZZ632 всі вони мають однакову довжину, обсяг та розташування. Це дозволило домогтися однакової віддачі від усіх восьми циліндрів.

Двигун ZZ632/1000 буде представлений широкій громадськості на щорічній виставці тюнінгу та аксесуарів SEMA-2021, яка проходитиме від 2 по 5 листопада в Лас-Вегасі. Тоді, власне, повинні й оголосити його вартість. Підрозділ Chevrolet Performance почне постачання новинки всім охочим на початку наступного року.

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