Chevrolet презентував новий повністю електричний пікап: що відомо про новинку

Пікап отримав розумну систему повного приводу та дуже цікавий дизайн.

Компанія Chevrolet показала свій новий електричний пікап - Silverado EV 2024 року. Поки це концепт автомобіля, але вже через кілька років ми зможемо побачити його на дорогах.

Пікап Silverado – це найпопулярніша вантажівка в лінійці Chevrolet, тому саме вона і отримає електричну модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті Chevrolet.

Автомобіль має потужний електродвигун, який видає 664 кінські сили. Також, можна обрати версію з системою повного приводу, яка від одного заряду зможе проїхати 650 кілометрів. До першої сотні Silverado EV розганяється за 4.5 секунд. Також автомобіль має систему швидкої зарядки, яка може за 10 хвилин додати 160 кілометрів пробігу.

Новинку було створено з нуля, як електромобіль. Інженери використали новітню платформу Ultium EV від General Motors. Саме вона надає можливість конфігурувати автомобіль під клієнта. Також, при потребі та відповідному прогресі технологій, платформа дозволяє використовувати більш прогресивні енергоносії та двигуни.

apnews.com

Флагманська версія матиме активну пневматичну підвіску, систему підкеровування задніми колесами та нову мультимедійну систему, яка включає - великий 17 дюймовий дисплей, зручну навігаційну систему та гарну акустику.

Ще одна дуже цікава “фішка” – це зарядна станція для побутових приладів. Автомобіль має 10 розеток, в які можна підключити будь-яку техніку. Усього система видає потужність у 10.2 кВт, чого більш ніж достатньо для будь-якого приладу.

Silverado EV оснащений найновішими технологіями, включаючи передову систему програмного забезпечення, яка дозволяє автомобільним технологіям розвиватися разом з часом. Тому, коли інженери компанії будуть випускати нові функції, автомобіль отримає їх з оновленням. Система безключового доступу до автомобіля також незвичайна. Коли водій підходить до машини з ключем або з підв’язаним смартфоном, автомобіль зустрічає його світловою анімацією.

Новинка повинна дебютувати вже восени 2023 року, а вже масштабне виробництво розпочнеться на початку 2024 року.

Нагадаємо, що Chrysler презентував на виставці свій перший електромобіль.