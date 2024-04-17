Чи буде дефіцит пального та злет цін на нього через проблеми з електрикою: відповідь експерта

Експерт запевняє, що дефіциту бензину і дизелю не буде, але діжечка пального "про запас" ніколи не завадить.

Російські окупанти продовжують атакувати енергетичні об'єкти України, внаслідок чого зростає попит на бензин. Українці побоюються, що на тлі цих ударів і загрози блекаутів ціни на пальне знову підскочать вгору.

Чи буде в Україні дефіцит пального через російські атаки на енергетику і чи зростуть ціни на нього, розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Дехто цікавиться купівлею талонів на АЗС, але більше ніж на 4 місяці мережі фіксувати ціну не хочуть. Люди нервують. Будь ласка, не витрачайте на ці хвилювання свої нерви", – закликає експерт.

За його словами, відтоді, як у 2022 році побудували нову систему забезпечення нафтопродуктами, ринок живе у стані перманентного профіциту всіх видів пального. Інколи оптові ціни продажу є навіть нижчими за собівартість.

"Останнім часом ця "хвороба" загострилася. Одні контори банкрутують, на їх місце одразу приходять інші. Маю зізнатись, але мені не знайомі 80% назв поточних імпортерів дизпального та скрапленого газу. Це сотні компаній, хто вони", – пише Куюн.

При тому він зауважив, що перенасичення ринку пальним відбувається на тлі заблокованого польського кордону, а також атак по нафтобазах, які, на жаль, тривають.

"Тому уявити відчутний дефіцит бензину, а тим більше дизелю мені дуже складно. Є де купляти, є чим привезти. Щодо цін, то їхній злет може статися лише через нестачу, якої не очікується й не прогнозується", – запевняє ексерт.

Водночас експерт попередив, що можливе як зростання, так й зниження цін через коливання світового ринку, бо все купується саме по світових цінах. Але тут спрогнозувати важко.

"Наразі росіяни заливають ринок нафтою, надлишок якої утворився через самі знаєте що (експерт натякає на атаки України по російських НПЗ. - Ред.). Нафта вже дешевшає. Щоправда, не на зниження цін грає курс долару, який наближається до 40. Пальне буде, трагічного зростання я особисто не прогнозую. А діжечка пального "про запас" ніколи не завадить, знаємо з 2022 року", – підсумував Сергій Куюн.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи можливі блекаути в Україні через масовані удари РФ. За його словами, українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.

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