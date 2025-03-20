Чи може відеореєстратор розрядити акумулятор авто: що варто знати водіям

Щоб не мати проблем з розрядженим акумулятором, водіям варто визначитись, в якому режимі має працювати відеореєстратор та обрати відповідний тип підключення.

Частіше за все автомобільні відеореєстратори починають працювати після того, як ви завели двигун, і припиняють роботу, коли ви заглушили мотор. Але якщо у відеореєстратора є режим паркування, йому потрібне джерело живлення, коли двигун вимкнений, тому їхнє необачне підключення може призвести до повного розрядження акумулятора.

Про це пише Slash Gear.

Найпоширеніший варіант підключення для відеореєстратора – порт USB або 12-вольтова розетка від прикурювача. За такого підключення вашому акумулятору не загрожує повне розрядження, адже пристрій працюватиме лише коли заведете двигун.

Більш просунуті відеореєстратори мають внутрішню чи зовнішню батарею. Це дозволяє їм працювати деякий час після вимкнення двигун. Цей варіант підключення також буде безпечним для акумулятора автомобіля.

Але для тих, хто хоче вести запис безперервно, навіть коли автівка просто стоїть на парковці, відеореєстратори підключають безпосередньо до акумулятора в так званому "режимі паркування". Тоді пристрій фіксує будь-які рухи або удари, що є додатковим заходом безпеки, але водночас створює велике навантаження на акумулятор та ризик його повного розрядження. Звичайний автомобільний акумулятор може підтримувати роботу відеореєстратора протягом максимум двох діб.

Щоб запобігти неприємній ситуації з "мертвим" акумулятором, або обирайте варіант підключення через прикурювач, або подбайте про окремий акумулятор для відеореєстратора.

Нагадаємо, багато водіїв навіть не замислюються, до чого можуть призвести деякі "безневинні" звички, такі як перевезення ноутбука просто на задньому сидінні автомобіля, скинуте біля педалей взуття або кермування із жорсткою заколкою у волоссі. В аварійній ситуації усі предмети, що є в салоні автомобіля можуть перетворитись на небезпечні снаряди або смертельну зброю.

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