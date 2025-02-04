Чи можна керувати авто з простроченими правами в Україні: пояснення МВС

Водійське посвідчення, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території країни.

В умовах воєнного стану в Україні водії можуть керувати транспортними засобами навіть із простроченими водійськими правами.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України (ГСЦ МВС), пояснивши ключові нюанси.

Водійське посвідчення, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території країни. Тобто водії не зобов’язані негайно замінювати документ і можуть зробити це пізніше, коли ситуація стабілізується.

Замінити прострочене посвідчення можна після завершення воєнного стану або за бажанням звернутися до сервісного центру МВС, який продовжує надавати цю послугу.

Як отримати нове посвідчення водія

В Україні водіям видається лише одне чинне посвідчення, а під час обміну або відновлення щоразу оформлюється документ із новим номером і серією.

Оновити водійські права можна:

У сервісних центрах МВС

Через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)

За допомогою мобільного застосунку “Дія”

Якщо посвідчення водія видається вперше, то його термін дії становить 2 роки. Після цього, у разі відсутності порушень, можна отримати права терміном на 30 років.

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