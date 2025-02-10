Чи можна визначити якість моторної оливи за її кольором: що варто знати водіям

Замість того щоб орієнтуватися лише на колір, важливо звертати увагу на склад оливи і її технологію виробництва.

Моторна олива є важливим елементом для стабільного функціонування двигуна та його тривалої експлуатації, однак її колір не завжди вказує на якість

Про це розповіло видання ZUBR.

Автомобілісти часто вважають, що колір оливи відображає її якість, де світлий відтінок асоціюється з високою якістю, а темний — з низькою.

Що важливо знати

Колір моторної оливи залежить від складу, технології виробництва та присадок.

Сучасні оливи часто мають темний колір через вміст до 10% присадок.

Для олив, що використовуються в високопродуктивних моторах, вміст присадок може досягати 24%.

Присадки відіграють ключову роль у визначенні кольору оливи.

Колір оливи може варіюватися від світло-жовтого до темно-коричневого.

Окрім того, присадки в оливі можуть впливати на її колір, тому світліший відтінок не завжди свідчить про високу якість. Темніша олива з більшою кількістю присадок може бути не менш ефективною.

Прозорість оливи є важливим критерієм для її оцінки. Якісна олива має бути однорідною та пропускати світло, незалежно від її кольору. Каламутність або наявність осаду можуть вказувати на проблеми з фільтрацією, перегрівом чи окисленням, що погіршує її експлуатаційні характеристики.

Повідомляється, що іноді виробники додають барвники до олив, щоб надати їй незвичні кольори, такі як синій, зелений чи червоний. Це допомагає легше виявляти витоки та захищає продукт від підробок. Всі такі особливості зазвичай вказуються на упаковці, тому незвичний колір оливи не має бути приводом для занепокоєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповідали, коли найкраще заправляти автомобіль, щоб заощадити на пальному.

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