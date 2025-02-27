Чи обов’язково водіям припиняти рух під час хвилини мовчання: юристи повідомили про наслідки

У деяких випадках рішення водія не зупинятись під час хвилини мовчання може стати підставою для отримання штрафу.

В Україні щодня вшановують пам’ять загиблих захисників та мирних громадян, які стали жертвами російської агресії. Хвилину мовчання оголошують о 9:00, і попри те, що правила не встановлюють обов’язку для водіїв зупинятись в цей час, поліція може тимчасово блокувати рух транспорту на деяких ділянках доріг.

Про це розповіли юристи групи "Безоплатна правнича допомога" у соціальній мережі Facebook.

За словами юристів, законом не передбачені штрафи власне за ігнорування хвилини мовчання і це є особистим вибором кожної людини. Але у деяких випадках рішення водія не зупинятись під час хвилини мовчання може стати підставою для отримання штрафу.

Зокрема, штраф можна отримати за:

ігнорування вказівок регулювальника;

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

відмову зупинитись на вимогу поліції.

Розмір покарання залежатиме від виду порушення правил:

проїзд на заборонний сигнал світлофора – 510 грн;

невиконання сигналів регулювальника – 510 грн;

ігнорування вимоги поліцейського зупинитися – 153 грн або позбавлення права на керування транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, правила паркування автомобілів в Україні стали жорсткішими. Тепер водіям, які залишають свої автівки у заборонених місцях, загрожують штрафи до 1700 грн та навіть евакуація машини на штрафмайданчик.

Читайте також: