Чи штрафуватимуть водіїв за подяку "аварійкою" – адвокат відповів

Прямої заборони використовувати попереджувальні сигнали іншим способом, ніж це прямо прописано у ПДР – немає

В Україні водіїв за неправильне використання попереджувальних сигналів можуть штрафувати.

Однак, немає юридичних підстав виписувати штраф кермувальнику авто за "подяку аварійкою". Про це розповів адвокат Вадим Володарський на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат зауважив, що про реальні випадки притягнути водіїв до відповідальності за "подяку аварійкою нічого не відомо. Також, він роз’яснив, що у новинах, які поширюють ЗМІ, йде посилання на частину 2 статті 122 КпАП України.

За роз’ясненням Володарського відповідна стаття повідомляє, що "порушення правил користування попереджувальними сигналами" можуть штрафувати лише "при початку руху чи зміні його напрямку".

"При не увімкненні сигналів повороту при маневрі. Використання сигналів "не за призначенням", у тому числі як "подяки", а також і попередження зустрічних, і за межами населених пунктів без фар (а ближнє світло у такому випадку належить до попереджувальних сигналів (п.9.1 "г", п.9.8 ПДР)) - у гіршому випадку "тягнуть" на ст.125 ПДР, яка у якості стягнення передбачає лише попередження", – роз’яснив адвокат.

Прямої заборони використовувати попереджувальні сигнали іншим способом, ніж це прямо прописано у ПДР – немає. Зокрема, "подяка або вибачення аварійкою" серед таких.

Адвокат зауважив, якщо будуть спроби штрафувати водіїв за "подяку аварійкою", то таку постанову поліцейських слід оскаржувати в суді.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, за які номерні знаки на авто, у водіїв можуть забрати права.

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