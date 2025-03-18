Чи штрафують в Україні за зимову гуму навесні: про що насправді йдеться у ПДР

Водії можуть отримати покарання за гуму, що не відповідає технічним нормам.

За правилами, мінімальна допустима глибина протектора шин авто має становити не менше: 1,6 мм для легкових автомобілів; 2,0 мм для вантажівок; 2,0 мм для автобусів.

Про це йдеться у правилах дорожнього руху України, нагадує сайт "Експерт".

Тож, якщо на вашому автомобілі не встановлені всесезонні шини, слід уважно слідкувати за температурою та погодою. Це дозволить вчасно здійснити їхню заміну на літні.

У правилах дорожнього руху, а саме у додатку 7 до ПДР, рекомендується використовувати зимові шини в період з 1 листопада до 31 березня. Отже, починаючи з 1 квітня, їх можна офіційно замінювати на літні.

Зимова гума у теплу пору року: якою є небезпека

Експлуатувати зимові шини навесні і влітку не лише створює загрозу безпеці на дорозі, а й є економічно невигідною.

Чому потрібно змінювати зимову гуму влітку

щоби подовжити гальмівний шлях;

для погіршення керованості та курсової стійкості автомобіля;

через швидке зношування протектора;

через підвищене споживання пального або заряду батареї.

Коли змінювати зимові шини на авто

Як йдеться у поясненні до ПДР, зимові шини призначені для експлуатації при температурі не вище +7 °C. Тому, якщо середньодобова температура протягом тижня стабільно тримається на рівні +5 °C, настав час переходити на літню гуму.

Штраф за зимові шини навесні і влітку

В Україні не штрафують за використання зимових шин у літній період, але водії можуть отримати покарання за гуму, що не відповідає технічним нормам. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 20-40 неоподатковуваних мінімумів, а при повторному випадку можливе навіть позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

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