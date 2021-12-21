Чого не слід робити при прогріванні салону взимку: дієві поради водіям

Для того, щоб не нашкодити своєму автомобілю потрібни притримуватись цих простих правил.

Ось і настали справжні морози, якщо ваш “залізний друг” ночує не в теплому паркінгу чи гаражі, ви знаєте, що це означає. Перед тім, як кудись поїхати, треба спочатку відкопати свій автомобіль від снігу, потім зчистити лід, трохи відігріти, а вже тоді можна їхати. Як показує статистика, багато водіїв у цьому “ритуалі” допускають деякі помилки.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як не пошкодити своєму автомобілю під час прогріву.

Ось ви підійшли до свого авто і треба починати його чистити і більшість водіїв перед тим, як почати це дійство, запускають двигун водія, щоб поки він займається снігом, автомобіль прогрівався, це робити небажано. Адже коли авто стоїть на місці та працює на холостих обертах на двигун здійснюється велике навантаження, тиск масла при цьому маленький і на деяких двигунах, де гільзи циліндрів зроблені зі сплаву силуміну можуть з’явитись подряпини на стінках, а це вже перші кроки до капітального ремонту. Правильно буде спочатку очистити авто, потім почати рух і на невеликій швидкості потроху прогрівати двигун.

Якщо автомобіль має безрамкові двері, ніколи не смикайте сильно двері, які трохи примерзли, адже ви миттю можете залишитись без скла. В таких автомобілях при відкритті дверей скло спочатку трохи опускається, а тільки потім можна відкривати дверцята. Коли воно примерзло треба діяти обережно, якщо в автомобілі є опція дистанційного запуску обігрівача, то можете скористуватись ним і відігріти салон та скло, якщо немає, тоді в гру вступає “дідівський” спосіб – невеличкий чайник з теплою водою, поливаєте потроху поливаєте нею скло і потрапляєте у салон.

Коли ви хочете швидше нагріти салон, ніколи не вмикайте вентилятор на максимум, про це знали наші батьки, але ми чогось часто забуваємо. Якщо надто рано увімкнути обігрів на максимум, тоді двигун буде прогріватися ще довше, адже все своє тепло він буде віддавати всередину. Тож, дайте двигуну спокійно нагрітися і тоді вже можна спокійно користуватися клімат-контролем.

Власники дизельних двигунів повинні знати, як правильно запускати своє авто та не висадити акумулятор у нуль. Та якщо ні, то ми зараз розкажемо. Коли на вулиці температура опустилася до -15 градусів морозу, тоді не треба поспішати запускати свій двигун. Перед цим, треба провести просту маніпуляцію. Провертайте ключ, щоб включити запалювання. У вас на приладовій панелі повинна загорітися “спіралька”, це означає, що запущено процес прогріву свічок. Щойно вона згасла, вимикайте запалювання та повторюйте цей процес 4-5 разів. Після цього автомобіль повинен запуститися швидше та легше.

Всі ці поради перевірені часом, тож, якщо ви прислухаєтесь до них, то ваш автомобіль вам точно подякує.

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