Чого слід уникати під час заправлення автомобіля: працівник АЗС назвав 5 помилок

Заправка авто / © pixabay.com

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Нерідко автомобілісти припускаються серйозних помилок під час заправлення авто на АЗС. які можуть мати неприємні наслідки. Працівник автозаправної станції розповів, чого слід уникати.

Про це пише UA Motors.

1. Не варто їздити на майже порожньому баку

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Як зазначається, регулярна їзда з майже порожнім паливним баком загрожує перегрівом і виходом з ладу бензонасоса, а також накопиченням вологи у паливній системі.

“Це шкодить і вашому авто, і вашому гаманцю”, — акцентує фахівець.

2. Уникайте неякісного або невідповідного пального

Слід розуміти: бажання заощадити на бензині може обернутись дорогою помилкою.

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“Неякісне паливо або пальне з нижчим октановим числом, ніж рекомендовано, знижує потужність двигуна і поступово його руйнує”, — пояснює працівник АЗС.

3. Обирайте лише перевірені заправки

Старайтеся не заправлятися на станціях із сумнівною репутацією, тому що вам можуть залити пальне з домішками, яке шкодить двигуну.

“Віддавайте перевагу відомим мережам із хорошими відгуками”, — йдеться у матеріалі.

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4. Не переповнюйте бак

Перелив пального може спричинити витік, порушити роботу вентиляційної системи та навіть стати причиною займання.

“Залишайте простір у баку, як рекомендує виробник авто”, — вказує на нюанс працівник АЗС.

5. Не забувайте пістолет у баку

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Інколи деякі водії забувають вийняти заправний шланг. При старті він може вирватися, що може пошкодити обладнання АЗС і спровокувати пожежу.

“Усі збитки в такому випадку компенсує саме водій”, — зауважив він.

Раніше ми писали про те, що заправлення авто під час дощу — це міна уповільненої дії. Вода в пальному, корозія, ризик ураження струмом і навіть пожежа — ось лише частина наслідків, яких можна уникнути, просто відклавши заправку на годину.