Чоловік протягом 35 років керував авто без прав: як його покарають

Перевірка посвідчення / © Bild

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У Чехії співробітники поліції зупинили 63-річного водія автомобіля Fiat, який зізнався, що в нього ніколи не було водійських прав.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Інцидент стався в передмісті чеського міста Ческе-Будеєвіце, яке відоме своєю пивною культурою. Патрульні поліцейські помітили автомобіль, який проігнорував дорожній знак «В’їзд заборонено». Це викликало підозру у правоохоронців, і вони вирішили перевірити водія.

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Після того як чоловік помітив, що за ним стежать поліцейські, він швидко розвернувся і намагався залишити місце події. Попри поданий сигнал «Стоп», водій проігнорував вимогу зупинитися. Через певний час він сам зупинив машину. Як з’ясувалося пізніше, чоловік усвідомив, що чинить неправильно, і не захотів ускладнювати ситуацію. Коли поліцейські підійшли до авто та почали перевіряти документи, 63-річний водій несподівано зізнався, що в нього ніколи не було водійських прав.

Правоохоронці перевірили це зізнання через офіційний реєстр водійських посвідчень. Інформація підтвердилася: чоловік дійсно жодного разу не отримував водійське посвідчення. Він також не повідомив, скільки саме років їздив без прав, однак поліція припускає, що йдеться про понад 35 років за кермом без жодного проходження іспиту чи отримання дозволу. Про це заявила прессекретарка поліції Віра Школькова.

Після виявлення правопорушення співробітники поліції заборонили чоловікові продовжувати рух. Його автомобіль залишив місце події, а сам водій тепер має справу з відповідальними органами. Подальше розслідування здійснюватиме адміністративний орган, який визначить подальші кроки у справі. Чоловікові загрожує штраф у розмірі до 3000 євро. Крім того, якщо він у майбутньому вирішить отримати офіційні водійські права, то зможе зробити це не раніше ніж через три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило.