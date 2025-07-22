Чоловік викрав пожежну машину і протаранив 14 авто: поліція розшукує зловмисника

Фото з місця події / © carscoops.com

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В США у місті Еверетт (штат Вашингтон) невідомий викрав пожежну машину, поки рятувальники були на виклику, і врізався на ній у 14 припаркованих автомобілів. Після цього чоловік утік пішки, його шукає поліція.

Про це повідомило видання Carscoops.

Інцидент стався, коли пожежна бригада прибула на виклик до однієї з п’ятиповерхівок. Поки рятувальники надавали допомогу, хтось проник до службового автомобіля й поїхав на ньому. Викрадена машина — Pierce Enforcer Pumper 2018 року випуску.

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Перші повідомлення про ДТП надійшли до служби 911 за кілька хвилин після крадіжки. Люди інформували про наїзди на припарковані машини. Один зі свідків повідомив про два пошкоджених авто, наступний дзвінок — уже про десять. На місці патрульні виявили ще кілька місць аварій.

Усі постраждалі автомобілі були припарковані. Серед них — Lexus RX, Chevrolet Camaro та інші моделі. Пожежна машина отримала значні пошкодження і зараз перебуває під арештом як речовий доказ.

Нагадаємо, в США чоловік заразився бубонною чумою від свого домашнього кота.