Чому акумулятор розряджається "на рівному місці": експерт назвав 5 прихованих причин

Багато водіїв стикалися з ситуацією, коли автомобіль, простоявши кілька днів, відмовляється заводитися через розряджений акумулятор. Автомеханік пояснив, чому це відбувається навіть зі справною машиною та як уникнути проблем, особливо взимку.

Про це пише UA.Motors.

Як пояснив фахівець, поширена думка, що вимкнений автомобіль нічого не споживає, є хибною. Сучасна машина постійно витрачає енергію.

«Навіть на стоянці працюють охоронні системи, зберігається пам’ять мультимедіа, активні блоки керування. Усе це споживає струм», — каже експерт.

Нормальний струм витоку становить 5-40 мА. За словами механіка, справна батарея здатна витримувати такий режим до двох місяців простою влітку. Однак взимку цей термін різко скорочується до кількох тижнів через падіння ємності АКБ на холоді.

Що «вбиває» акумулятор найшвидше

Окрім нормативного витоку, існують фактори, що катастрофічно прискорюють розряд батареї.

Короткі поїздки . Це один з головних ворогів АКБ. Генератор просто не встигає заповнити енергію, витрачену на запуск двигуна та живлення систем. Батарея залишається хронічно недозарядженою.

Залишені габарити . Забуті габаритні вогні створюють серйозне навантаження. При споживанні 2,5–3 А запуск може стати неможливим вже за добу.

Несправності. На розряд також впливають несправності в електриці, контакти, що окислилися, або некоректно встановлена ​​магнітола, яка «не засинає».

Автомеханік наголошує, що більшість батарей служать близько п’яти років, після чого починають швидше втрачати заряд, особливо при простої.

Щоб уникнути неприємного сюрпризу, особливо при низьких температурах, фахівець рекомендує регулярно перевіряти струм витоку на СТО. Якщо ж автомобіль часто стоїть або використовується для коротких поїздок, акумулятор необхідно періодично додатково заряджати від стаціонарного пристрою.

«Контроль за станом акумулятора значно знижує ризик відмови запуску після тривалого стояння», — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше експерт поділився простим, але ефективним методом, який дозволяє зігріти крижаний салон авто взимку та прибрати конденсат з вікон за лічені хвилини.