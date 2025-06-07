Чому автівка "жере" пальне: експерти назвали неочевидну причину перевитрат

Багажник на даху авто значно збільшує витрати пального

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Цього літа водії ризикують даремно витрачати пальне, якщо залишать на своїх автомобілях один простий аксесуар. Фахівці застерігають, що ця звичайна деталь може значно збільшити опір повітря та призвести до перевитрати пального.

Про це пише Express.

Чим небезпечний багажник на даху

Експерти RAC (Королівського автомобільного клубу) закликали водіїв ніколи не залишати багажник або рейлінги на даху автомобіля, якщо вони не використовуються.

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Забути зняти ці елементи може здатися нешкідливим, але насправді це може мати значний вплив на споживання пального. Залишений порожній багажний бокс на даху суттєво впливає на опір вітру, збільшуючи аеродинамічний опір та знижуючи ефективність автомобіля. Це означає, що автівка буде «жерти» більше бензину або дизельного пального, ніж необхідно, що є серйозним ударом для бюджету.

Наскільки збільшується витрата пального

«Не залишайте свої рейлінги та багажний бокс на даху, оскільки вони створюють опір вітру та змушують ваш автомобіль використовувати більше пального через ефект “аеродинамічного опору“. Цей ефект посилюється тим більше чим швидше ви їдете», — застерегли експерти RAC.

За даними Energy Saving Trust, порожній багажник на даху додає 16% опору при русі зі швидкістю 120 км/год. На тій самій швидкості багажний бокс на даху додає 39%, що суттєво зменшує економічність автівки з погляду витрат пального. Отже, якщо ви не полінуєтесь, та знімете з даху машини багажник, який не використовуєте, це зменшить «апетити» автівки та допоможе значно зекономити на пальному.

Нагадаємо, експерти не радять у спеку заливати повний бак. Причина — розширення пального під час нагрівання, що може викликати підтікання бака та навіть загоряння автівки.

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