Чому автомобілі мають різне розташування горловини бензобака: розкриваємо таємницю

Розташування горловини бензобака в автомобілях розробляється з урахуванням безпеки та зручності заправки на дорозі.

Різне розташування горловини бензобака у ліворульних і праворульних авто обумовлене особливостями конструкції та безпекою.

Про це пише видання UaMotors.

У ліворульних моделях автомобілів горловина бензобака часто розташована праворуч для зручності заправки та підвищення безпеки. Це дозволяє уникнути удару дверима об бензоколонку та зменшує проникнення пари палива в салон. Таке розташування також безпечніше при заправці з каністри на узбіччі.

Причини розташування горловини бензобака зліва в праворульних азіатських автомобілях аналогічні до тих, що використовуються в ліворульних моделях. Однак за умов правостороннього чи лівостороннього руху зручність розташування горловини зникає. У деяких випадках азіатські автовиробники поставляють ліворульні машини з ліворуч розташованою горловиною, що пояснюється конструктивними міркуваннями.

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