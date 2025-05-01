Експерти назвали головні переваги бюджетних автомобілів / © Pixabay

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Бюджетні автомобілі часто залишаються в тіні люксових моделей, але фахівці переконані — саме вони можуть бути найпрактичнішим вибором для українців.

Про це пише UA MOTORS.

Перший і очевидний плюс — це економія. Ціна покупки значно нижча, однак вигоди не обмежуються тільки цим. Власники таких авто зазвичай мають нижчі витрати на обслуговування, дешевші страховки та менший ризик дорогих поломок завдяки простим двигунам. Компактні габарити дозволяють економити навіть на парковці у великому місті.

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Другий плюс — технології. Сучасні бюджетні моделі, такі як Kia чи Nissan, можуть похизуватися системами автоматичного гальмування, контролю смуги руху, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Ще донедавна такі функції вважалися ексклюзивом для преміум-класу.

Компактність і маневреність роблять бюджетні авто зручними для міських умов. Їх простота конструкції означає вищу надійність та доступніший ремонт.

Крім того, багато моделей доступні у версіях з гібридними або електричними силовими установками, що дозволяє заощаджувати на паливі та знижувати шкідливі викиди.

Нагадаємо, перед укладанням угоди щодо купівлі авто його слід перевірити. Є чотири способи, за допомогою яких можна швидко визначити надійність та безпеку вживаного бензинового чи дизельного автомобіля.