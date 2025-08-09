- Дата публікації
Чому часта заміна оливи може призвести до зайвих витрат і поломки авто
Порада міняти оливу кожні 3000 миль — пережиток минулого. Експерти пояснили, коли насправді потрібна заміна та як уникнути шкоди двигуну.
Порада міняти моторну оливу кожні 3000 миль (приблизно 4,8 тис. км) десятиліттями вважалася правилом для автомобілістів. Однак сьогодні експерти називають її застарілою та попереджають: надмірна обережність може призвести до зайвих витрат і навіть нашкодити двигуну.
Про це повідомило видання Еxpress.
Усі автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, окрім електромобілів, потребують регулярного технічного обслуговування моторною оливою. Вона змащує деталі, зменшуючи тертя та забезпечуючи стабільну роботу двигуна. З часом у мастилі накопичуються бруд і домішки, тож заміна все ж необхідна.
Частота цього обслуговування залежить від типу оливи, пробігу та умов експлуатації. За даними RAC, сучасним автомобілям достатньо міняти мастило кожні 5000–7500 миль (8–12 тис. км), адже новіші двигуни є міцнішими та ефективнішими.
Фахівці застерігають: вибір дешевших олив для частішої заміни не завжди виправданий. Продукти низької якості можуть не мати потрібних присадок і гірше захищати деталі, що підвищує ризик зносу та поломки.
Рекомендований тип і маркування оливи можна знайти в інструкції з експлуатації автомобіля. Якщо є сумніви, варто звернутися до механіка, який порадить відповідний варіант і проведе заміну без ризику для вашого авто.
