Чому часта заміна оливи може призвести до зайвих витрат і поломки авто

Порада міняти моторну оливу кожні 3000 миль (приблизно 4,8 тис. км) десятиліттями вважалася правилом для автомобілістів. Однак сьогодні експерти називають її застарілою та попереджають: надмірна обережність може призвести до зайвих витрат і навіть нашкодити двигуну.

Про це повідомило видання Еxpress.

Усі автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, окрім електромобілів, потребують регулярного технічного обслуговування моторною оливою. Вона змащує деталі, зменшуючи тертя та забезпечуючи стабільну роботу двигуна. З часом у мастилі накопичуються бруд і домішки, тож заміна все ж необхідна.

Частота цього обслуговування залежить від типу оливи, пробігу та умов експлуатації. За даними RAC, сучасним автомобілям достатньо міняти мастило кожні 5000–7500 миль (8–12 тис. км), адже новіші двигуни є міцнішими та ефективнішими.

Фахівці застерігають: вибір дешевших олив для частішої заміни не завжди виправданий. Продукти низької якості можуть не мати потрібних присадок і гірше захищати деталі, що підвищує ризик зносу та поломки.

Рекомендований тип і маркування оливи можна знайти в інструкції з експлуатації автомобіля. Якщо є сумніви, варто звернутися до механіка, який порадить відповідний варіант і проведе заміну без ризику для вашого авто.

