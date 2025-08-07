Чому дизельний двигун перегрівається: критична причина, яку ігнорують водії

Автомобіль / © pixabay.com

Перегрів дизельного двигуна — одна з найсерйозніших проблем, яку водії часто ігнорують до останнього. Сучасні дизелі працюють при високих температурах, тому навіть незначне порушення балансу всередині мотора може призвести до критичних наслідків. Однією з головних, але малопомітних причин перегріву є забитий повітряний фільтр.

Про це пише Jalopnik.

Забруднений фільтр обмежує подачу повітря в камери згоряння, порушує правильне співвідношення паливно-повітряної суміші, що змушує мотор працювати на збагаченій суміші з підвищеною температурою. У таких умовах двигун швидко перегрівається, особливо при буксируванні, русі вгору або перевезенні важких вантажів.

Серед симптомів — чорний дим з вихлопної труби, втрата потужності, підвищена витрата пального, а іноді й загоряння індикатора Check Engine. І хоча проблема здається незначною, наслідки можуть коштувати тисячі гривень.

Щоб уникнути критичних поломок, експерти радять міняти повітряний фільтр кожні 15–20 тисяч кілометрів і перевіряти його стан під час кожної заміни масла. Окрім цього, слідкуйте за рівнем антифризу, станом радіатора, вентилятора та термостата — усі ці елементи також відповідають за стабільну температуру роботи двигуна.

Якщо стрілка температури раптово піде вгору — не зволікайте. Зупиніться, заглушіть мотор і викликайте техдопомогу. Іноді просте рішення може вберегти ваш автомобіль від серйозного ремонту.

